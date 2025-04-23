Başkan Ömeroğlu koltuğunu Rubeyda'ya emanet etti

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu Şehit Ömer Özavcı Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rubeyda Sade'ye devretti.

Rubeyda Sade, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ile bir araya gelerek yürütülen projeler ve çocuklara yönelik çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Bu özel gün, milletimizin geleceğine verdiği önemin en güzel göstergesidir. Bugünün çocukları, yarının yöneticileri, bilim insanları, öğretmenleri ve sanatçıları olacak. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak bizim en temel görevimiz. 23 Nisan vesilesiyle koltuğumuzu devralan sevgili Rubeyda Sade'nin gözlerindeki heyecan ve umut, bizlere doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Tüm çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve başarı dolu bir gelecek diliyorum" dedi. - KOCAELİ