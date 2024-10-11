Başkan Önal'dan Başarılı Öğrencilere Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
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Başkan Önal'dan Başarılı Öğrencilere Teşekkür Ziyareti

Başkan Önal\'dan Başarılı Öğrencilere Teşekkür Ziyareti

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde aldıkları eğitimle üniversite ve liseye giriş sınavlarını kazanan öğrenciler, Başkan İrfan Önal'ı ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti.

11.10.2024 12:34  Güncelleme: 12:36
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Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde eğitim alarak üniversite ve liseye giriş sınavlarında başarılı olan öğrenciler, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ı makamında ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde aldıkları ücretsiz eğitimle hayallerindeki üniversite ve liselere yerleşen öğrenciler, Başkan İrfan Önal'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Alanında uzman eğitmenlerin desteğiyle sınavlarda başarılı olan gençler, bu mutluluğu Başkan Önal ile paylaşarak, üniversite ve lise hayatlarına adım atmanın heyecanını dile getirdi. Ziyaret sırasında gençlerle sohbet eden Başkan Önal, öğrencilere valiz, kırtasiye malzemeleri ve çanta hediye etti. Öğrenciler ise daha büyük başarılara imza atacaklarının sözünü verdi.

Eğitime yapılan yatırımların ülkenin geleceğine en büyük katkı olduğunu vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Uzun ve zorlu bir süreci başarıyla tamamlayarak hayalini kurduğunuz üniversite ve liselere yerleşmeniz bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezin'de aldığınız eğitimlerin bu süreçte size destek olduğunu bilmek bizleri mutlu etti. Geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimize her zaman destek olmaktan gurur duyuyoruz. Yeni bir hayata adım atıyorsunuz ve bu yolculuğunuzda başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Bayraklı Belediyesi olarak eğitime olan desteğimizi sürdüreceğiz, sizler gibi gençlerimizin her zaman yanında olacağız"dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, İrfan Önal, Politika, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Önal'dan Başarılı Öğrencilere Teşekkür Ziyareti - Son Dakika

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