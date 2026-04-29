Başkan Öntürk, Türkiye\'nin en büyük atık su tüneli projesini inceledi

29.04.2026 13:35  Güncelleme: 13:36
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Türkiye'nin en büyük atık su tüneli olma özelliği taşıyan Turunçlu-Büyükçat Atık Su Tüneli şantiyesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün ile birlikte projede incelemelerde bulunan Başkan Öntürk, HATSU Genel Müdürü Fatih Cihangir'den çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

11,2 kilometre uzunluğundaki proje ile Antakya ve Defne ilçelerinde atık suların modern yöntemlerle çevreye duyarlı şekilde arıtılması ve bölgedeki kronik altyapı sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor.

İncelemelerinin ardından Defne ilçesinde çeşitli altyapı, üstyapı ve sosyal donatı projelerini de denetleyen Başkan Öntürk, çalışmaların hızlandırılarak en kısa sürede tamamlanması yönünde talimat verdi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

