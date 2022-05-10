Başkan Oprukçu: "Layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Oprukçu: "Layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz"

10.05.2022 17:13
Başkan Oprukçu: "Layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz"

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, gelecek nesillere üreten, gelişmiş ve daha güzel bir Ereğli'yi miras bırakmak adına layıkıyla hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, gelecek nesillere üreten, gelişmiş ve daha güzel bir Ereğli'yi miras bırakmak adına layıkıyla hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Ereğli Belediyesi, üretken belediyecilik anlayışıyla şehrin gelişimine, üretimin artmasına ve yeni istihdam alanların oluşturulmasına yönelik hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Sıcak asfalt sezonumuzun startını verdik, Allah'ın izniyle asfaltsız, bozuk yol bırakmamaya kararlıyız. Bunun yanı sıra çevremizi güzelleştirmek için çiçek gibi bir Ereğli parolasıyla kavşak ve refüjlerde çiçek ekim çalışmaları gerçekleştirdik. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz ve çalışmalarımızla ilgili incelemelerde bulunduk. Üretken belediyecilik anlayışımızla üretime destek olmaya da devam ediyoruz. Bu noktada Organik Yumurta Tavukçuluğunun Geliştirilmesi projemiz çerçevesinde mahallelerimizde civciv dağıtımlarımıza devam ediyoruz. Hem üretim açısından hem de istihdam açısından Ereğli'miz adına değerli olan organik tarım ile ilgili bir Organik Tarım Çalıştayı gerçekleştirdik ve bilgilendirmelerde bulunduk. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gelecek nesillerimize üreten, gelişmiş ve daha güzel bir Ereğli'yi miras bırakmak adına şehrimize layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

YORUMLAR
500
Ereğli'de meslek lisesinden mezunlara istihdam ve burs desteği müjdesi Ereğli'de meslek lisesinden mezunlara istihdam ve burs desteği müjdesi Ereğli'de 64 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi Ereğli'de 64 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Hüseyin Oprukçu, İstihdam, Ereğli, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Oprukçu: 'Layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz' - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor
17:06 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da sığınmacı açıklaması: Ev sahibim Afgan
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
16:59 Tren rayları üzerinde başı kesik cansız beden bulundu
16:59 Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı
16:53 Acun Ilıcalı bir sonraki hedefini açıkladı: Gelecek sezon play-off potasında yer almak istiyorum
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
16:46 Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler: Partimiz hakkında teknik ve fiziki takip talimatı vermişler! Soylu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız
16:42 FED'in faiz artırımı Amazon, Google, Tesla, Microsoft gibi devleri etkiledi: Milyonlarca dolar kayıp yaşandı
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 17:20:30. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Oprukçu: "Layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement