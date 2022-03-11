Başkan Oprukçu yolda kalan vatandaşlara çorba ikram etti - Son Dakika
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Başkan Oprukçu yolda kalan vatandaşlara çorba ikram etti

11.03.2022 14:40
Başkan Oprukçu yolda kalan vatandaşlara çorba ikram etti

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Kaymakam Edip Çakıcı ile birlikte kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasından dolayı mahsur kalarak otogarda bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Kaymakam Edip Çakıcı ile birlikte kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasından dolayı mahsur kalarak otogarda bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Konya'da etkili olan kar yağışı hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasıyla yolda kalan vatandaşlar, Ereğli Otogarında yolların açılmasını beklemeye başladı. Ereğli Belediyesi de, yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve Kaymakam Edip Çakıcı, otogara giderek yolların açılmasını bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Kaymakam Edip Çakıcı yaptığı açıklamada, "Yollarımızı araç trafiğini açmaya başladık. Birazdan otobüslerimiz çıkmaya başlayacak. Başkanımıza yollarda kalan vatandaşlarımıza bu ikramından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ise, "Yolda kalan vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Onlar bizim misafirimiz. Ereğli Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuz belirtmek istiyorum. Aç, açıkta bırakmamaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda hizmetlerimize devam edecek, inşallah yollarımızın açılmasıyla da misafirlerimizi uğurlayacağız" dedi. - KONYA

Başkan Oprukçu yolda kalan vatandaşlara çorba ikram etti
Başkan Oprukçu yolda kalan vatandaşlara çorba ikram etti
Başkan Oprukçu yolda kalan vatandaşlara çorba ikram etti

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Hüseyin Oprukçu, Ereğli, Konya, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Oprukçu yolda kalan vatandaşlara çorba ikram etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Oprukçu yolda kalan vatandaşlara çorba ikram etti - Son Dakika
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