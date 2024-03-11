Nazilli Belediye Başkanı İstiklal Marşı\'nın 103. yıl dönümünü kutladı

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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de TBMM'de kabul edilişinin 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayrağımız gibi bir milli kimlik sembolümüz olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıl dönümü, 'Milli Mutabakat' metnimiz, 103 yıl önce TBMM tarafından kabul ve ilan edildi. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, vatan toprakları işgal altındayken milli mücadele ruhu ile kaleme aldığı İstiklal Marşı, bizim şan ve şerefle dolu tarihimizi, umutla baktığımız geleceğimizi, uğruna canımızı hiç düşünmeden seve seve verdiğimiz istiklalimizi ifade etmektedir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir kahramanlık destanımızın anlatımı olan İstiklal Marşı, bu milletin tarihinin, kültürünün ve vicdanının hür ve gür sesidir. Bizler bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan vatanımıza sahip çıkıyor, geleceğimiz olan gençlere vatan sevgisini, milli mücadele, birlik ve beraberlik duygusunu aşılamak için üzerimize düşen en büyük görevin gereklerini yapıyoruz. Bu önemli günün yıl dönümünde, bir asır söylemekten gurur duyduğumuz ve milletimizin binlerce asır boyunca söyleyeceği İstiklal Marşı'mızın kabulünün 103. yılını kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum." - AYDIN