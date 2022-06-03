Başkan Özcan Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerini yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Başkan Özcan Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerini yalnız bırakmadı

03.06.2022 15:26
Başkan Özcan Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerini yalnız bırakmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2021-2022 Yıl Sonu Sergisi'nin açılış törenine katıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2021-2022 Yıl Sonu Sergisi'nin açılış törenine katıldı.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde İşaret Dili Öğretmeni Tuğra Demirtaş ve kursiyerlerin eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Savaş, 2021-2022 yılı içerisinde mesleki 186 kurs ve 3 bin 756 kursiyer, kültürel 545 kurs ve 15 bin 297 kursiyer ile toplam 731 kurs açtıklarını dile getirdi.

Nazilli'nin toplam nüfusunun yüzde 12'nin bu kurslara katıldığı kaydeden Savaş, bir yıl boyunca el emeği göz nuru ile sergilenen ürünleri hazırlayan kursiyerlere ve eğitmenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Giyim Üretim Teknolojisi ve Moda Tasarım Öğretmeni Arzu Hasgül'ün tasarımlarından oluşan etnik-otantik defile gösterimi yapıldı.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrın Arısoy ve protokol üyeleri ile birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Özcan, kursiyerler tarafından özenle hazırlanan ürünleri tek tek inceledi. Halk Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarla kentin kültürel gelişimine büyük katkı sunduğunu kaydeden Başkan Özcan, eşi Aslı Özcan ile birlikte stantları ziyaret etti. - AYDIN

Başkan Özcan Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerini yalnız bırakmadı
Başkan Özcan Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerini yalnız bırakmadı
Başkan Özcan Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerini yalnız bırakmadı
Başkan Özcan Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerini yalnız bırakmadı
Başkan Özcan Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerini yalnız bırakmadı
Başkan Özcan Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerini yalnız bırakmadı

YORUMLAR
500
Nazilli'de ilk imza Zekeriya'dan Nazilli'de ilk imza Zekeriya'dan Bu annenin feryadını duyan herkesin ciğerini parçalıyor Bu annenin feryadını duyan herkesin ciğerini parçalıyor
Kaynak: İHA

Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özcan Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerini yalnız bırakmadı - Son Dakika

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