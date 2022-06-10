Başkan Özcan Nazillili öğrencilerin gururuna ortak oldu - Son Dakika
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Başkan Özcan Nazillili öğrencilerin gururuna ortak oldu

10.06.2022 15:04
Başkan Özcan Nazillili öğrencilerin gururuna ortak oldu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı içerisinde okul ve kurumların sportif, kültürel, sanatsal, bilimsel ve özgün çalışmalar kategorilerinde il, ilçe, bölge ve ulusal alanda dereceye giren, ferdi ve takım olarak başarı sağlayan öğrenciler için düzenlenen...

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı içerisinde okul ve kurumların sportif, kültürel, sanatsal, bilimsel ve özgün çalışmalar kategorilerinde il, ilçe, bölge ve ulusal alanda dereceye giren, ferdi ve takım olarak başarı sağlayan öğrenciler için düzenlenen ödül törenine katıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Şirinevler Mahallesi Kültür Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödül törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, "Sportif, kültürel, sanatsal ve özgün çalışma anlamında il birincisi, bölgemizde uluslar ve uluslar arası düzeyde dereceye girmiş 265 öğrencimizin ödül töreninde toplanmış bulunmaktayız. Pandemi sonrası 2 bin 350 öğretmen ve 30 bine yakın öğrencisi ile okullarımız hem akademik hem de sosyal ve kültürel anlamda öğretmeni, öğrencisi ve velileri ile birlikte büyük bir başarıya imza atmışlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür' sözleri hep bizim rehberimiz olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" sözlerini kaydetti.

Öğrencilerin her yönüyle gelişimlerini desteklemek amacıyla önümüzdeki yıl sanat ve müzik atölyeleri kurulacağını belirten Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "Bundan önceki organizasyonumuzu ilk defa kültür merkezimizde gerçekleştirmiştik. Bugün ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yıldan yıla öğrencilerimizin yarışmalarda, müsabakalarda göstermiş oldukları başarıların arttığına hep birlikte şahit oluyoruz. Bu yapılan işlerin ne kadar doğru olduğunun göstergesidir. Bu sene Valimiz Hüseyin Aksoy'un himayelerinden bütün ilçelerde sanat ve müzik atölyeleri kurulması ile ilgili çalışma başlattık. Benim arzum, önümüzdeki yıl Nazillimizdeki bütün okullarımızda sanat ve müzik atölyelerinin kurulması yönündedir. Bu hayalimizi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Sadece sınavlarda başarılı olmak değil, çocuklarımızın her yönüyle gelişmeleri ve hayata daha donanımlı hazırlanmaları için bu organizasyonlara katılmış olmak bile başlı başına önem taşımaktadır. Sizler çok daha fazlasını yaparak dereceler aldınız. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Belediye Başkanı Özcan, "Nazillimize katkılarından dolayı Milli Eğitim camiasına çok teşekkür ediyorum. Dün de çok güzel bir program vardı. Birçok il ve ilçe merkezinde planlanan ancak sadece Nazilli'de gerçekleştirildi. Nazillimizde çok iyi ve güzel işler oluyor. Kamusu, yereli ve özeli ile hep birlikte olduğumuzda çok güzel işler yapıyoruz. İnşallah yarınlarda daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Başkan Özcan Nazillili öğrencilerin gururuna ortak oldu
Başkan Özcan Nazillili öğrencilerin gururuna ortak oldu
Başkan Özcan Nazillili öğrencilerin gururuna ortak oldu
Başkan Özcan Nazillili öğrencilerin gururuna ortak oldu
Başkan Özcan Nazillili öğrencilerin gururuna ortak oldu
Başkan Özcan Nazillili öğrencilerin gururuna ortak oldu
Başkan Özcan Nazillili öğrencilerin gururuna ortak oldu

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Başkan Özcan, İmam hatip Lisesi öğrencilerini yalnız bırakmadı Başkan Özcan, İmam hatip Lisesi öğrencilerini yalnız bırakmadı
Kaynak: İHA

Kürşat Engin Özcan, Hisarcık, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özcan Nazillili öğrencilerin gururuna ortak oldu - Son Dakika

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