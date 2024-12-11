Başkan Özdemir: 64 Mahalleye Eşit Hizmet Vurgusu

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Başkan Şadi Özdemir'den 64 mahalleye eşit hizmet sözü

BURSA - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 2024 yılının son Muhtarlar Toplantısı'nda, 64 mahallenin muhtarı ile bir araya geldi. Mahalleleri ziyaret ederek, taleplere yanıt vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Hem kırsal hem de kent içindeki mahallelerimizi kalkındırmak için adil bir şekilde hizmet götürmeye çalışıyoruz" dedi.

Nilüfer Belediyesi 2024 yılının son Muhtarlar Toplantısı, Barış Meclisi'nde gerçekleştirildi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir başkanlığında yapılan toplantıya, başkan yardımcıları ve 64 mahallenin muhtarı katıldı.

Mahallelerin sorunlarının ve taleplerinin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, göreve geldikleri günden bu yana mahallelerden ve vatandaşlardan gelen talepleri titizlikle değerlendiklerini belirterek, "Yaptırdığımız kapsamlı araştırma sonucunda, göreve başladığımız döneme kıyasla daha iyi bir konumda olduğumuzu gördük" dedi.

Kendilerine gelen bazı taleplerin muhataplarının Bursa Büyükşehir Belediyesi, UEDAŞ ya da Bursagaz gibi kurumlar olduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Nilüferli'nin sorunu bizim de sorunumuzdur. Bu sorunların çözümü için ilgili kurumlarla görüşüyoruz ve bunların takipçisi oluyoruz" şeklinde konuştu.

Nilüfer'de yaşamamanın ayrıcalıklı ve özel bir durum olduğuna vurgu yapan Başkan Şadi Özdemir, toplumsal bilinci artırıp, buna göre hareket edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Nilüferliler'in bilinçli ve dayanışmayı bilen insanlar olduğunu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, daha temiz ve daha güzel bir Nilüfer oluşturmak istediklerini söyledi.

Hiçbir mahalleyi ayırmadan, 64 mahalleye de adil bir şekilde hizmet götürmek istediklerini kaydeden Başkan Şadi Özdemir, "Her mahallemizin kendine özgü sorunları var. Mümkün olduğunca buraları ziyaret ederek, fikir sahibi olmak istiyoruz. Hem kırsalda hem de kentteki mahallelerimizi kalkındırmak için neler yapabileceğimize bakıyoruz. Bunun için de gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz" diye konuştu.

Nüfus baskısı da kirliliği beraberinde getiriyor

Herkesin Nilüfer'de yaşamak istediğini ve bunun da nüfus ve konut baskısı doğurduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Nüfus, konut ve sanayi alanları arttıkça suyumuz, havamız, doğamız kirleniyor. Bizim konut ve sanayi alanlarımız sınırlı. Bu da tarım toprakları üzerinde yapılaşmaların artmasına neden oluyor. Ancak tarım alanları bizim için değerli. Sanayi yapacak alan bulunur ama tarım yapacak alan bulamazsınız" açıklamasında bulundu.

Mahalle komitelerine 1008 başvuru oldu

Nilüfer Mahalle Komiteleri seçimleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Şadi Özdemir, 1008 kişinin adaylık başvurusu yaptığının bilgisini verdi. Mahalle Komitelerinin güçlü bir yapıda olmasını arzuladıklarını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, seçmen sayısının da artmasını istediklerini belirterek, muhtarlardan katılımcılığın artması için destek istedi.

Başkan Şadi Özdemir'den etüt merkezi müjdesi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, mahallelerde etüt merkezi yapmak istediklerini de duyurdu. Görükle'deki Koza Kütüphanesi'nin haftanın 7 günü 24 saat hizmet verdiğini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, "İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin, öğretmen gözetiminde ödevlerini yapabilmeleri için mahallelerde etüt merkezlerini hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

Başkan Şadi Özdemir, toplantıda muhtarlardan gelen sorun ve talepleri de dinleyerek, sorularını cevapladı.