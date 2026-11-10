Başkan Özdemir: "Cumhuriyetimizi çalışarak, üreterek ve eserlerimizle geleceğe taşıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Özdemir: "Cumhuriyetimizi çalışarak, üreterek ve eserlerimizle geleceğe taşıyoruz"

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Başkan Özdemir: "Cumhuriyetimizi çalışarak, üreterek ve eserlerimizle geleceğe taşıyoruz"
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88. yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88. yılında saygı, rahmet ve derin bir özlemle anıyoruz. 10 Kasım, milletimiz için büyük bir vedanın hüznünü barındırsa da özünde Atatürk'ün mücadelesini, fikirlerini ve bizlere bıraktığı emaneti çok daha güçlü bir şekilde sahiplenme günüdür.Tarihin en ağır şartlarında milletimizin bağımsızlık inancını ortak bir iradeye dönüştüren Gazi Mustafa Kemal, cephede kazanılan zaferi Cumhuriyet ile taçlandırarak ülkemize yeni bir ufuk açmıştır. O'nun en büyük gücü, milletine duyduğu sarsılmaz güven ve her şartta aklı, bilimi öncü kabul eden devlet adamlığıdır.

Bizler, Atatürk'e ve Cumhuriyet'e olan vefanın en güzel karşılığının çalışmak ve üretmek olduğuna inanıyoruz. 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözünü kendimize rehber edinerek, Milli Mücadele yıllarında vatanseverliğiyle tarihe geçen Niğde'mize hizmet etmeyi en büyük onur sayıyoruz. Şehrimizin her köşesine değer katmak, gençlerimize daha güçlü bir gelecek hazırlamak ve ülkemizin kalkınma yolculuğuna omuz vermek için gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. Bu duygularla; vefatının 88. yıldönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Ruhu şad, Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun."

Kaynak: İHA
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