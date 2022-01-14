Başkan Özdemir: "Derneklerimizin yanındayız" - Son Dakika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Dernekçilik zor ve meşakkatli bir iştir. Havza Belediyesi olarak bizler tüm derneklerimizin yanındayız" dedi.

Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ettiler. Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yahya Bozkurt, Dernek Başkan Yardımcısı Hasan Ali Uyaroğlu ile yönetim kurulu üyeleri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler. Ziyarette Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yahya Bozkurt, Başkan Özdemir'e dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Dernek Başkanı Bozkurt, "Kurulduğumuz günden bu yana Samsun'da Havzalı hemşerilerimizin birlik ve beraberliği için çalışmaktayız. Samsun'a ve Havza'ya hizmet etmenin gayretindeyiz. Bu çalışmalarımızda Havza Belediyesini her zaman yanımızda gördük ve bizlere önemli destekler verdi. Havza Belediye Başkanımız Sayın Sebahattin Özdemir'e şahsım ve yönetimim adına teşekkür ederim" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise "Dernekçilik zor ve meşakkatli bir iş. Hemşerilerimizin birlik ve beraberliği için çıkmış olduğunuz bu yolda sizlere başarılar diliyorum. Havza Belediyesi olarak bizler tüm derneklerimizin yanındayız. Değerli başkanım ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dilerim" şeklinde konuştu. - SAMSUN