Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Malazgirt Zaferi\'ni kutladı

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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Özdemir, Malazgirt Zaferi'nin Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Özdemir; yayımladığı mesajında 26 Ağustos 1071 tarihindeki Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarının, Türk Milletine sonuna kadar açıldığını ifade etti. Malazgirt Zaferi'nin Türk Milleti'nin dünya tarihinin akışına da yön veren destansı bir zafer olduğuna işaret eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Bundan tam 953 yıl önce Türklerin Anadolu'ya girişi ile birlikte, Türk Milleti'nin hakimiyeti ile birlikte bu topraklarda adaletin temelleri de atılmıştır" dedi. Milletimizin bu topraklarda, 1071'den sonra da eşsiz zaferler kazandığını hatırlatan Başkan Özdemir, bu zaferlerin Anadolu'nun sahibinin sonsuza kadar Türk Milleti olduğunun net bir göstergesi olarak değerlendirilebileceğine vurgu yaptı.

"Tarih boyunca destansı zaferlerle Türk milletine kazandırılan bu vatan topraklarının mirasçıları olarak, bizlere düşen görev; birlik ve beraberlikten ödün vermeden, çok çalışıp muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaktır" diyen Başkan Özdemir, "Bu duygu ve düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıldönümünü kutluyor; bizlere bu toprakların kapılarını açan büyük komutan Sultan Alparslan ve kahraman askerlerini, Anadolu'yu bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE