Başkan Özdoğan: 15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır - Son Dakika
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Başkan Özdoğan: 15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır

Başkan Özdoğan: 15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır
14.07.2026 15:08  Güncelleme: 15:10
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özdoğan; 15 Temmuz 2016 gecesinin milletin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gün değil, aynı zamanda millet iradesinin tüm dünyaya güçlü şekilde ilan edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Başkan Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi; "15 Temmuz 2016 gecesi; vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkan aziz milletimiz, canı pahasına gösterdiği büyük cesaretle tarihimizin en önemli destanlarından birini yazmıştır. O karanlık gecede kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına kadar milyonlarca vatandaşımız tek yürek olmuş, ülkemizin bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkmıştır."

Başkan Özdoğan, milletin o gece sergilediği kararlı duruşun gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir miras olduğunu belirterek; "15 Temmuz ruhu; birlik, beraberlik, kardeşlik ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. Bu ruhu yaşatmak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak ve çocuklarımıza güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Devletimizin bekasına, milletimizin huzuruna ve demokrasimize yönelik her türlü tehdide karşı dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin gösterdiği direnişin Türkiye'nin demokrasi tarihine altın harflerle yazıldığını vurgulayan Başkan Özdoğan, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı;

"Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır - Son Dakika

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