Başkan Özdoğan: "Aile, sevginin ve huzurun temelidir" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Özdoğan: "Aile, sevginin ve huzurun temelidir"

Başkan Özdoğan: "Aile, sevginin ve huzurun temelidir"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi nedeniyle açıklamada bulundu.

14.01.2025 10:56  Güncelleme: 10:59
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi nedeniyle açıklamada bulundu. Başkan Özdoğan, ailenin toplumun temeli olduğunu vurgularken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aile kurumuna verdiği önem ve destekten ötürü teşekkürlerini iletti.

Başkan Özdoğan, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesinin ülkemizin geleceği için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, aileyi toplumun kalbi olarak görerek, her fırsatta aile değerlerini destekleyen politikalar üretmiş ve bu konuyu devletimizin öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirmiştir. Kendisine bu önemli ve anlamlı karar için gönülden teşekkür ediyorum. Hacılar Belediyesi olarak biz de bu ulvi hedef doğrultusunda üzerimize düşen her görevi yerine getireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Aile Yılı'nın toplumsal dayanışmayı güçlendireceğini ifade eden Başkan Özdoğan, "Aile, sevgi, huzur ve mutluluğun kaynağıdır. Aile yapımızı ne kadar güçlü tutarsak, geleceğimizi o kadar sağlam temellere oturtmuş oluruz. Cumhurbaşkanımızın bu öncü adımı, sadece bugünü değil, yarınımızı da şekillendirecek çok kıymetli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak aileyi destekleyen projelere öncelik vermeye devam edeceklerini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Aile, toplumun temel taşıdır ve toplumda huzurun tesisi için aile değerlerinin korunması elzemdir. Bu bilinçle, ailelerimizi maddi ve manevi açıdan destekleyecek sosyal, kültürel ve eğitim odaklı projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi merkeze alan hizmetlerimizle Aile Yılı'nın ruhuna uygun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Özdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, aileye verdiği önem ve gösterdiği kararlılık için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisine olan desteğimizi ve minnettarlığımızı ifade ediyor, Aile Yılı'nın ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu yılın, birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, aile değerlerimizin güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyorum" dedi.

Başkan Özdoğan, 2025 Aile Yılı'nın Türkiye ve Türk Milleti için daha güzel bir geleceğe kapı aralayan bir yıl olmasını dileyerek, bu anlamlı yıl için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar teşekkürlerini sundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Aile, sevginin ve huzurun temelidir' - Son Dakika

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