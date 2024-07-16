Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birliğin ve beraberliğin önemini vurguladı - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birliğin ve beraberliğin önemini vurguladı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde birliğin ve beraberliğin önemini vurguladı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde yaptığı konuşmada birliğin ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

16.07.2024 13:02  Güncelleme: 13:05
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde yaptığı konuşmada birliğin ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Başkan Özdoğan, "Birliğimiz, beraberliğimiz oldukça içeriden ve dışarıdan hainlerin her türlü girişimlerine karşı dimdik ayakta duracağız" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklere vatandaşların katılımı yoğun oldu. Buradaki etkinliklere katılan kurumlar arasında yer alan Hacılar Belediyesi standı ise vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Etkinliklerde dualar okundu, günün anlamına dair konuşmalar yapıldı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da burada yaptığı konuşmasında 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğine vurguladı. Başkan Özdoğan, "Demokrasimize kastetmeye çalışanların karşısında vatandaşlarımızın vatanı uğruna canlarından geçtiklerinin sekizinci yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz'da birlik ve beraberlik için tankların karşısında nasıl durulduğunu ve vatanımızın dimdik nasıl ayakta kaldığını bir kere daha göstermiş olduk" diye konuştu.

Başkan Özdoğan, belediye olarak etkinliklerde aktif rol aldıklarını belirterek, "Biz de belediye olarak burada vatandaşlarımıza çadırlarımızı açarak çeşitli ikramlarda bulunduk ve bu günün anlamına ilişkin paylaşımlar yaptık. Bu özel günde şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize sağlık diliyoruz. Birlik ve beraberliği sımsıkı tutacağız. Kayseri'de karıştırılmak istenen olaylara karşı da aynı dirayeti göstermeliyiz. Vatanımız daim olsun, milletimiz daim olsun, devletimiz daim olsun" dedi.

Başkan Özdoğan, etkinliklere katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu anlamlı günde bizimle birlikte olan, meydanları dolduran vatandaşlarımıza teşekkür ederken, şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin emanetinin devletimize ve bizlere ait olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Vatan sağolsun. Şehitlerimize rahmet, geride kalan emanetlerine de tüm milletin sahip çıktığını burada görmekten duyduğum mutluluğu ve onuru paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birliğin ve beraberliğin önemini vurguladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birliğin ve beraberliğin önemini vurguladı - Son Dakika
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