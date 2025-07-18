Başkan Özdoğan: "Çocuklarımıza sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak önceliğimizdir"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları kapsamında bu yıl bin öğrencinin sporla buluşturulduğunu açıkladı. Başkan Özdoğan, gençlerin yaz dönemini verimli ve sağlıklı geçirmeleri adına tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Basketbol, voleybol, tenis, geleneksel okçuluk, futbol, yüzme, futsal, taekwondo ve jimnastik gibi 9 farklı branşta gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları'na gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Özdoğan, "Bu yıl kurslarımıza 900 öğrenciyle başladık. Bugün itibariyle 1000 öğrencimiz aktif olarak bu imkanlardan faydalanıyor. Yaz tatilinin sadece eğlenerek değil, öğrenerek, spor yaparak ve yeni arkadaşlıklar kurarak değerlendirilmesini önemsiyoruz. Dijital bağımlılığın arttığı bir dönemde çocuklarımızı ekranlardan uzaklaştırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak önceliğimiz" diye konuştu.

Hacılar'da gençlerin sadece sporda değil; kültürel, ahlaki ve sosyal anlamda da gelişmeleri adına farklı kurumlarla koordineli şekilde hareket ettiklerini söyleyen Başkan Özdoğan, KAYMEK ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen kursların da gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sunduğunu vurguladı.

Özdoğan, "İlçemizdeki tüm kurumlarla sağladığımız güçlü koordinasyon sayesinde, spor salonlarımız, çim stadımız, halı sahamız, Kadın ve Gençlik Merkezimizdeki yüzme havuzumuz ve Yunus Çepken Okulu spor salonumuz gençlerimizin hizmetinde. Bu çalışmalar Hacılar'da birlik ve beraberliğin somut bir örneğidir" dedi.

Başkan Bilal Özdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik ve spor vizyonunu Hacılar'da uygulamaya devam ettiklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizde olduğu gibi Hacılar'da da spor altyapımız büyük bir dönüşüm yaşadı. Gençlerimiz yeter ki spor yapmak, kendini geliştirmek istesin; biz her zaman yanlarında olacağız. Yaz sezonuyla sınırlı kalmadan, kış döneminde de tüm tesislerimiz gençlerimizin kullanımına açık olmaya devam edecek. Sporla büyüyen, sağlıklı bireylerden oluşan bir Hacılar için kararlılıkla çalışıyoruz." - KAYSERİ