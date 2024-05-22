Hacılar Erciyes Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 2. Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı'nda yerini aldı - Son Dakika
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Hacılar Erciyes Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 2. Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı'nda yerini aldı

Hacılar Erciyes Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 2. Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı\'nda yerini aldı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 21-27 Mayıs tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 2. Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı'na tüm vatandaşları davet etti. Fuarda, Hacılar Erciyes Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de stant açarak yöresel ürünlerini sergiledi. Başkan Özdoğan, kooperatiflerin kadınlar için keyifli bir zaman geçirme imkanı sağladığını ve ev ekonomisine katkıda bulunduğunu belirtti.

22.05.2024 10:09  Güncelleme: 10:11
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Hacılar'ın üreten kadınlarının olan Hacılar Erciyes Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin (HEKKOP) de içinde bulunduğu toplam 44 kooperatifi bünyesinde barındıran 2. Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı açıldı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tüm vatandaşları 21-27 Mayıs tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne davet etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde başlatılan ve kısa sürede Kayseri'nin tüm ilçelerinde kurulan, aralarında Hacılar Erciyes Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin (HEKKOP) de bulunduğu kooperatifler çalışmalarını sürdürüyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açılan fuarı ziyaret eden ve tüm stantları gezen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Kooperatiflerde çalışan kadınlar hem keyifli zaman geçiriyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor" dedi.

HEKKOP standına da tüm vatandaşları davet eden Başkan Özdoğan burada yaptığı açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kooperatiflerimiz stantlarını açtılar. Bütün ilçelerimizde faaliyet gösteren kooperatiflerimiz yöresel ürünler başta olmak üzere ürünlerini burada sergiliyorlar. Bu yöresel tatları ve ürünleri burada görmek, tatmak ve almak herkesin isteyeceği bir şeydir. Her yaş grubuna hitap eden ve el sanatlarından gıdaya kadar birçok stant mevcut. Vatandaşlarımız gelsinler, burada güzellikleri görsünler, alışverişlerini yapsınlar ve millet bahçemizde de bu işin keyfini sürsünler diyorum. Emeği geçen başta valiliğimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza ve burada gönülden çalışan bütün kadın kooperatifi üyelerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Toplam 44 kooperatifi bünyesinde barındıran 2. Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı, 21-27 Mayıs tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gezilebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Erciyes Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 2. Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı'nda yerini aldı - Son Dakika

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