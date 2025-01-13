Hacılar\'da Sömestr Etkinlikleri Düzenlenecek

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede eğitim, sosyal ve manevi iklime yönelik faaliyetlerin adresi Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde, sömestr tatilinde çocuklar ve gençler için özel etkinliklerin düzenleneceğini açıkladı.

Başkan Özdoğan, konuyla ilgili "Hem inşai faaliyetlerimiz hem de manevi iklimle ilgili eğitime yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezimiz, her türlü sosyal ve ilmi faaliyete ev sahipliği yapmaya devam edecek" dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar'ın kültür merkezinde sömestr tatili boyunca çocuklar ve gençler için eğitici ve eğlenceli etkinlikler planladıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirebilmeleri için birçok farklı etkinlik düzenleyeceğiz. Eğitimden sanata, spordan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede programlar hazırlıyoruz. Bu etkinliklerle gençlerimize daha iyi bir gelecek için katkı sunmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nin ilçedeki sosyal ve kültürel yaşamın kalbi olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, "Bu merkez, sadece bir bina değil; gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve manevi anlamda gelişimlerine katkı sunan bir alan. Burada gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle, Hacılar'ımızın geleceğine yön veriyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, bu yıl da yoğun bir etkinlik takvimiyle halkın hizmetinde olacaklarını belirterek, Hacılar sakinlerini düzenlenecek programlara katılmaya davet etti. - KAYSERİ