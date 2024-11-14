Başkan Özdoğan'dan Gençlere Destek Projeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Özdoğan'dan Gençlere Destek Projeleri

Başkan Özdoğan\'dan Gençlere Destek Projeleri

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, gençlerle olan yakın ilişkisi ve sunduğu desteklerle gençlerin hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. Eğitim ve sportif projelerle gençlerin gelişimine öncülük eden Özdoğan, Hacılar'da enerjik bir gençlik yetiştirmeyi hedefliyor.

14.11.2024 10:07  Güncelleme: 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; gençlerle kurduğu yakın ilişkiler ve sunduğu destekler ile gençlerin hayatına katkı sağlamaya devam ediyor.

Başkan Özdoğan, gençlerle bir araya gelmenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, onların gelişimine ve sosyal hayatına destek olacak projelere öncelik verdiğini vurguluyor. "Gençlerimizle bir arada olmak, onların enerjisiyle geleceğe daha umutla bakmamıza vesile oluyor" diyen Başkan Özdoğan, gençlerden aldığı enerjinin kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Başkan Özdoğan'ın gençlere yönelik projeleri arasında, Hacılar Halit Özkaya Kütüphanesi dikkat çekiyor. Gençlerin eğitim ve araştırma ihtiyaçlarına modern bir çözüm sunan kütüphanenin yanı sıra Fevzi Mercan Stadyumu, Hacılar Kapalı Spor Salonu, Kadın ve Gençlik Merkezi ve ERVA Yunus Çepken Kapalı Spor Salonu da gençlere sosyal ve sportif alanlarda geniş imkanlar sağlıyor. Başkan Özdoğan, bu projelerin gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunduğunu belirterek, "Gençlerimizin kendilerini her alanda geliştirebilecekleri ortamlar oluşturmaya devam ediyoruz" dedi. Başkan Bilal Özdoğan, gençlerin sporla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla Hacılar Erciyes Spor Kulübü ve HADAK (Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü) gibi kulüplere de destek veriyor. Gençlerin spor ve sosyal etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarını önemseyen Başkan Özdoğan, "Gençlerimiz sporla kendilerini geliştirirken biz de onların yanındayız" diyerek güçlü bir gelecek için bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Hacılar Belediyesi, eğitimde destek sağlayarak gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı da öncelikleri arasında görüyor. Bu kapsamda Hacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanıyor. Başkan Özdoğan, eğitimin her genç için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Gençlerimizin eğitimlerine destek olmak, onlara gelecekte güçlü birer birey olmaları için fırsat sunmaktır" dedi.

Başkan Özdoğan, gençlerin taleplerini ve fikirlerini dinlemenin kendisi için değerli bir motivasyon olduğunu ifade ederek; "Geleceğimiz olan gençlerimize destek olmak önceliğimiz. Hacılar'da gençlerin hayatına değer katan projeler üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Gençlerin geleceğe umutla bakmalarını sağlamak adına çalışmalara devam edeceklerini belirten Özdoğan, onlara daha iyi imkanlar sunma konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Başkan Bilal Özdoğan, gençlerle kurduğu bu yakın ilişki ve sunduğu destekler ile Hacılar'da enerjik, sosyal ve kendine güvenen bir gençlik yetişmesine katkı sunduğunu ifade ederek, Hacılar Belediyesi olarak gençler için yatırımlarını ve desteklerini artırarak sürdüreceklerini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Bilal Özdoğan, Gençlik, Hacılar, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan'dan Gençlere Destek Projeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:34 İmamoğlu’ndan soruşturma tepkisi: Vız gelir tırıs gider İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi: Vız gelir tırıs gider
11:26 SGK: ABB’nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL’den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL’ye yükseldi SGK: ABB'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
09:56 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
15:58 Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı
15:54 Alişan’dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu Alişan'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu
15:44 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’tan ayrılıyor mu Hasan Arat’tan tartışmaları bitirecek sözler Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Hasan Arat'tan tartışmaları bitirecek sözler
15:37 TFF, Montella’nın Roma’ya gideceği iddialarına son noktayı koydu TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu
15:34 Yabancı hakem mi geliyor TFF Başkanı açıkladı Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:33 Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 11:49:58. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Özdoğan'dan Gençlere Destek Projeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.