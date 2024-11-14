Başkan Özdoğan\'dan Gençlere Destek Projeleri

Yerel

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; gençlerle kurduğu yakın ilişkiler ve sunduğu destekler ile gençlerin hayatına katkı sağlamaya devam ediyor.

Başkan Özdoğan, gençlerle bir araya gelmenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, onların gelişimine ve sosyal hayatına destek olacak projelere öncelik verdiğini vurguluyor. "Gençlerimizle bir arada olmak, onların enerjisiyle geleceğe daha umutla bakmamıza vesile oluyor" diyen Başkan Özdoğan, gençlerden aldığı enerjinin kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Başkan Özdoğan'ın gençlere yönelik projeleri arasında, Hacılar Halit Özkaya Kütüphanesi dikkat çekiyor. Gençlerin eğitim ve araştırma ihtiyaçlarına modern bir çözüm sunan kütüphanenin yanı sıra Fevzi Mercan Stadyumu, Hacılar Kapalı Spor Salonu, Kadın ve Gençlik Merkezi ve ERVA Yunus Çepken Kapalı Spor Salonu da gençlere sosyal ve sportif alanlarda geniş imkanlar sağlıyor. Başkan Özdoğan, bu projelerin gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunduğunu belirterek, "Gençlerimizin kendilerini her alanda geliştirebilecekleri ortamlar oluşturmaya devam ediyoruz" dedi. Başkan Bilal Özdoğan, gençlerin sporla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla Hacılar Erciyes Spor Kulübü ve HADAK (Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü) gibi kulüplere de destek veriyor. Gençlerin spor ve sosyal etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarını önemseyen Başkan Özdoğan, "Gençlerimiz sporla kendilerini geliştirirken biz de onların yanındayız" diyerek güçlü bir gelecek için bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Hacılar Belediyesi, eğitimde destek sağlayarak gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı da öncelikleri arasında görüyor. Bu kapsamda Hacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanıyor. Başkan Özdoğan, eğitimin her genç için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Gençlerimizin eğitimlerine destek olmak, onlara gelecekte güçlü birer birey olmaları için fırsat sunmaktır" dedi.

Başkan Özdoğan, gençlerin taleplerini ve fikirlerini dinlemenin kendisi için değerli bir motivasyon olduğunu ifade ederek; "Geleceğimiz olan gençlerimize destek olmak önceliğimiz. Hacılar'da gençlerin hayatına değer katan projeler üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Gençlerin geleceğe umutla bakmalarını sağlamak adına çalışmalara devam edeceklerini belirten Özdoğan, onlara daha iyi imkanlar sunma konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Başkan Bilal Özdoğan, gençlerle kurduğu bu yakın ilişki ve sunduğu destekler ile Hacılar'da enerjik, sosyal ve kendine güvenen bir gençlik yetişmesine katkı sunduğunu ifade ederek, Hacılar Belediyesi olarak gençler için yatırımlarını ve desteklerini artırarak sürdüreceklerini belirtti. - KAYSERİ