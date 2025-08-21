Başkan Özdoğan\'dan Hacılar\'da yatırım fırsatlarına davet

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede şehirleşme sürecini hızlandıracak ve yeni yaşam alanlarına kapı aralayacak önemli bir adımı daha duyurdu.

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde yapılacak ihale kapsamında, 5 adet konut ve villa parseli ile 2 adet ticari parsel yatırımcıların ilgisine

sunulacak. İhalenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacağını belirten Başkan Özdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hacılar, bugün modern yapısıyla Kayseri'nin en gözde ilçelerinden biri konumunda. Bizim vizyonumuz, bu gelişimi daha da ileriye taşımak. Düzenleyeceğimiz ihale, ilçemize yeni yatırımlar kazandıracak ve vatandaşlarımız için daha yüksek yaşam standartları sağlayacak."

Başkan Özdoğan, "İlçemizin vizyonunu güçlendirecek her projeye değer veriyoruz. Hacılar'ın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen tüm yatırımcılarımızı bu ihaleye katılmaya davet ediyorum" dedi.

Başkan Özdoğan ayrıca, Hacılar'ın son yıllarda artan yatırımlar ve yapılan projeler ile cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayarak, "İlçemiz gerek havası, gerekse sunduğu yaşam imkanlarıyla hızla

gelişiyor. Yapılan konut projeleri, sosyal alanlar ve ticari yatırımlar Hacılar'ı artık sadece Kayseri'de değil, bölgede de tercih edilen bir yaşam alanı haline getirdi. Bu ihalemiz de ilçemizin bu

yükselişine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

İhaleye katılmak isteyenlerin şartnameyi Hacılar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde inceleyebileceklerini belirten Başkan Özdoğan, dosya satın alan katılımcıların başvurularını en geç 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar teslim etmeleri gerektiğini hatırlattı. - KAYSERİ