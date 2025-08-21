Başkan Özdoğan'dan Hacılar'da yatırım fırsatlarına davet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Özdoğan'dan Hacılar'da yatırım fırsatlarına davet

Başkan Özdoğan\'dan Hacılar\'da yatırım fırsatlarına davet
21.08.2025 14:41  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede şehirleşme sürecini hızlandıracak ve yeni yaşam alanlarına kapı aralayacak önemli bir adımı daha duyurdu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede şehirleşme sürecini hızlandıracak ve yeni yaşam alanlarına kapı aralayacak önemli bir adımı daha duyurdu.

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde yapılacak ihale kapsamında, 5 adet konut ve villa parseli ile 2 adet ticari parsel yatırımcıların ilgisine

sunulacak. İhalenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacağını belirten Başkan Özdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hacılar, bugün modern yapısıyla Kayseri'nin en gözde ilçelerinden biri konumunda. Bizim vizyonumuz, bu gelişimi daha da ileriye taşımak. Düzenleyeceğimiz ihale, ilçemize yeni yatırımlar kazandıracak ve vatandaşlarımız için daha yüksek yaşam standartları sağlayacak."

Başkan Özdoğan, "İlçemizin vizyonunu güçlendirecek her projeye değer veriyoruz. Hacılar'ın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen tüm yatırımcılarımızı bu ihaleye katılmaya davet ediyorum" dedi.

Başkan Özdoğan ayrıca, Hacılar'ın son yıllarda artan yatırımlar ve yapılan projeler ile cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayarak, "İlçemiz gerek havası, gerekse sunduğu yaşam imkanlarıyla hızla

gelişiyor. Yapılan konut projeleri, sosyal alanlar ve ticari yatırımlar Hacılar'ı artık sadece Kayseri'de değil, bölgede de tercih edilen bir yaşam alanı haline getirdi. Bu ihalemiz de ilçemizin bu

yükselişine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

İhaleye katılmak isteyenlerin şartnameyi Hacılar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde inceleyebileceklerini belirten Başkan Özdoğan, dosya satın alan katılımcıların başvurularını en geç 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar teslim etmeleri gerektiğini hatırlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan'dan Hacılar'da yatırım fırsatlarına davet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Vahşice katledilen Hakan Çakır’ın ailesine kan donduran tehditler Vahşice katledilen Hakan Çakır'ın ailesine kan donduran tehditler
Otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu Otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Menajeri İstanbul’da Renato Sanches Türkiye’ye geliyor Menajeri İstanbul'da! Renato Sanches Türkiye'ye geliyor
Başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu Başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu
Jackson Muleka Süper Lig’e geri döndü Jackson Muleka Süper Lig'e geri döndü
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
14:12
Komisyonda başlayan ’’Kürtçe’’ tartışması büyüyor DEM Parti’den tepki var
Komisyonda başlayan ''Kürtçe'' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 14:44:18. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Özdoğan'dan Hacılar'da yatırım fırsatlarına davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.