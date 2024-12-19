Başkan Özdoğan\'dan Korunma Altındaki Çocuklara Ziyaret

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, korunma ve bakım altında bulunan çocuklarla bir araya geldi. Kurum Müdürü Ömer Avcı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özdoğan, çocuklarla samimi bir ortamda sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu.

Başkan Bilal Özdoğan, ziyarette yaptığı açıklamada çocukların geleceğimizin teminatı olduğunu belirterek; "Çocuk gülerse dünya güler, gelecek güzelleşir. Onların mutluluğu, huzuru ve gelişimi bizim en büyük önceliğimizdir" dedi. Korunma altındaki çocuklara verilen hizmetlerin önemine dikkat çeken Başkan Özdoğan, şunları söyledi;

"Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek yavrularımızla bir araya geldik. Onların sıcak bir aile ortamında büyümeleri, eğitim almaları ve hayata katılımlarının sağlanması bizleri mutlu ediyor. Korunma altında bulunan çocuklarımızın her zaman yanında oluyor, onlara desteğimizi sürdürüyoruz. Hacılar Belediyesi olarak düzenlediğimiz etkinliklerde sık sık bir araya geliyor, ilçemizin eşsiz güzelliklerinde birlikte keyifli vakitler geçiriyoruz. Bugün de onlara misafir olduk ve mutluluklarına ortak olduk."

Başkan Özdoğan, kurumda yapılan çalışmaların çocukların gelişimi için büyük önem taşıdığını belirterek, "Evlatlarımızın kendilerini geliştirme fırsatı buldukları, yuva sıcaklığında büyüdükleri bu güzel ortamda emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Özellikle Müdürümüz Ömer Avcı'ya ve değerli ekibine bu kıymetli hizmette kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında çocuklarla tek tek ilgilenen onlarla sohbet ederek gelecek hayallerini dinleyen Başkan Özdoğan, "Çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu ve umut dolu bir geleceğe sahip olmaları için her zaman yanlarında olacağız. Hacılar Belediyesi olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ