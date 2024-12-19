Başkan Özdoğan'dan Korunma Altındaki Çocuklara Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Özdoğan'dan Korunma Altındaki Çocuklara Ziyaret

Başkan Özdoğan\'dan Korunma Altındaki Çocuklara Ziyaret

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerini ziyaret ederek, korunma altında bulunan çocuklarla bir araya geldi. Çocukların mutluluğunun önemine vurgu yapan Başkan Özdoğan, sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti.

19.12.2024 09:44  Güncelleme: 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, korunma ve bakım altında bulunan çocuklarla bir araya geldi. Kurum Müdürü Ömer Avcı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özdoğan, çocuklarla samimi bir ortamda sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu.

Başkan Bilal Özdoğan, ziyarette yaptığı açıklamada çocukların geleceğimizin teminatı olduğunu belirterek; "Çocuk gülerse dünya güler, gelecek güzelleşir. Onların mutluluğu, huzuru ve gelişimi bizim en büyük önceliğimizdir" dedi. Korunma altındaki çocuklara verilen hizmetlerin önemine dikkat çeken Başkan Özdoğan, şunları söyledi;

"Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek yavrularımızla bir araya geldik. Onların sıcak bir aile ortamında büyümeleri, eğitim almaları ve hayata katılımlarının sağlanması bizleri mutlu ediyor. Korunma altında bulunan çocuklarımızın her zaman yanında oluyor, onlara desteğimizi sürdürüyoruz. Hacılar Belediyesi olarak düzenlediğimiz etkinliklerde sık sık bir araya geliyor, ilçemizin eşsiz güzelliklerinde birlikte keyifli vakitler geçiriyoruz. Bugün de onlara misafir olduk ve mutluluklarına ortak olduk."

Başkan Özdoğan, kurumda yapılan çalışmaların çocukların gelişimi için büyük önem taşıdığını belirterek, "Evlatlarımızın kendilerini geliştirme fırsatı buldukları, yuva sıcaklığında büyüdükleri bu güzel ortamda emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Özellikle Müdürümüz Ömer Avcı'ya ve değerli ekibine bu kıymetli hizmette kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında çocuklarla tek tek ilgilenen onlarla sohbet ederek gelecek hayallerini dinleyen Başkan Özdoğan, "Çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu ve umut dolu bir geleceğe sahip olmaları için her zaman yanlarında olacağız. Hacılar Belediyesi olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Politika, kayseri, Hacılar, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan'dan Korunma Altındaki Çocuklara Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkeste uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkeste uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:22:03. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Özdoğan'dan Korunma Altındaki Çocuklara Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.