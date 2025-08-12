Başkan Özdoğan: "Hacılar\'a değer katacak yatırımlar için kapımız açık"

Hacılar Belediyesi, ilçeye yeni yatırımlar kazandırmak ve şehirleşme sürecine katkı sağlamak amacıyla arsa satış ihalesi düzenliyor. 27 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ihale kapsamında, 5 adet konut ve villa parseli ile 2 adet ticari parsel satışa sunulacak.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak. Detaylı bilgilere Hacılar Belediyesi ( https://www.hacilar.bel.tr/ ) internet sitesinden ulaşılabilecek.

Başkan Bilal Özdoğan, yapılacak ihalenin Hacılar'ın gelişiminde önemli bir adım olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hacılar halihazırda modern bir ilçe. Bizim hedefimiz, daha da gelişen, daha da modernleşen bir Hacılar ortaya koymak. Bu ihale, ilçemize yeni yatırımlar kazandırarak hemşehrilerimize daha yüksek yaşam standartları sunacak."

İhaleye katılmak isteyenler, şartnameyi Hacılar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde inceleyebilecek. Katılımcıların dosya satın alarak başvurularını 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar teslim etmeleri gerekiyor.

Başkan Özdoğan, yatırımcılara yaptığı çağrısında şu ifadelere yer verdi: "Hacılar'ın modern kimliğini daha da güçlendirecek, ilçemizin vizyonuna değer katacak projeler için kapımız sonuna kadar açık. Tüm yatırımcılarımızı bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum." - KAYSERİ