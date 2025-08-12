Başkan Özdoğan: "Hacılar'a değer katacak yatırımlar için kapımız açık" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Özdoğan: "Hacılar'a değer katacak yatırımlar için kapımız açık"

Başkan Özdoğan: "Hacılar\'a değer katacak yatırımlar için kapımız açık"
12.08.2025 14:51  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediyesi, ilçeye yeni yatırımlar kazandırmak ve şehirleşme sürecine katkı sağlamak amacıyla arsa satış ihalesi düzenliyor.

Hacılar Belediyesi, ilçeye yeni yatırımlar kazandırmak ve şehirleşme sürecine katkı sağlamak amacıyla arsa satış ihalesi düzenliyor. 27 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ihale kapsamında, 5 adet konut ve villa parseli ile 2 adet ticari parsel satışa sunulacak.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak. Detaylı bilgilere Hacılar Belediyesi ( https://www.hacilar.bel.tr/ ) internet sitesinden ulaşılabilecek.

Başkan Bilal Özdoğan, yapılacak ihalenin Hacılar'ın gelişiminde önemli bir adım olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hacılar halihazırda modern bir ilçe. Bizim hedefimiz, daha da gelişen, daha da modernleşen bir Hacılar ortaya koymak. Bu ihale, ilçemize yeni yatırımlar kazandırarak hemşehrilerimize daha yüksek yaşam standartları sunacak."

İhaleye katılmak isteyenler, şartnameyi Hacılar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde inceleyebilecek. Katılımcıların dosya satın alarak başvurularını 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar teslim etmeleri gerekiyor.

Başkan Özdoğan, yatırımcılara yaptığı çağrısında şu ifadelere yer verdi: "Hacılar'ın modern kimliğini daha da güçlendirecek, ilçemizin vizyonuna değer katacak projeler için kapımız sonuna kadar açık. Tüm yatırımcılarımızı bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, Hacılar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Hacılar'a değer katacak yatırımlar için kapımız açık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
Kayserisporlu Nazon’dan sürpriz transfer Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
Avrupa Ligi’ne katılamıyorlar Crystal Palace’ın CAS’a itirazı reddedildi Avrupa Ligi'ne katılamıyorlar! Crystal Palace'ın CAS'a itirazı reddedildi

14:26
Hükümetin zam teklifine Memur-Sen’den ilk tepki: Ortada pazarlık yapacak bir teklif yok
Hükümetin zam teklifine Memur-Sen'den ilk tepki: Ortada pazarlık yapacak bir teklif yok
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
19:08
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
19:02
Barış Alper’e şimdi de dünya devi talip oldu İşte o takım
Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım
19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
18:49
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
18:31
Çin’e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi’nde çarpıştı
Çin'e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde çarpıştı
18:31
Kabine sonrası Erdoğan’dan Balıkesir depremi açıklaması
Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
18:23
Balıkesir’deki depremin ardından Eskişehir’de obruk oluştu
Balıkesir'deki depremin ardından Eskişehir'de obruk oluştu
18:19
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi
Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
18:03
40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan’a geri döndü
40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan'a geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 14:54:31. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Özdoğan: "Hacılar'a değer katacak yatırımlar için kapımız açık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.