Başkan Özdoğan; Kuran Kursu öğrencilerinin heyecanına ortak oldu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaz Kur'an Kursları kapanış programına katıldı.

Programa Kayseri İl Müftü Yardımcısı Cabir Çelik, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar İlçe Müftüsü Cihan Yıldız, ilçedeki din görevlileri, öğrenciler ve veliler iştirak etti. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve çeşitli gösteriler sunduğu programda, Yaz Kur'an Kursları kapsamında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Başkan Özdoğan, programda yaptığı konuşmada Yaz Kur'an Kurslarının çocuklar ve gençler için taşıdığı öneme değinerek, velilerin bu sürece gösterdiği ilgiye teşekkür etti. Özdoğan; "Kıymetli velilerimiz, bu yedi haftalık süreçte çocuklarımızı camilerimizde, dini değerlerin ve ahlaki örneklerin öğretildiği ortamlarda buluşturdular. Eğer bu bilince sahip olmasalardı, bu salon dolmaz, çocuklarımız da bu heyecanı yaşamazdı" diye konuştu. Çocukluğunda kendisinin de camilerde Kur'an-ı Kerim öğrenen bir öğrenci olduğunu hatırlatan Başkan Özdoğan, yaz aylarının bu eğitimler için en verimli dönem olduğunu vurguladı. İlçe müftülüğüne, din görevlilerine ve emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Özdoğan; "Belediye olarak bu süreçte öğrencilerimize çeşitli etkinliklerle destek olmaya, öğle çıkışlarında küçük ikramlarla katkı sunmaya çalıştık. Bütün kurumlarımızla el ele, gönül gönüle bu güzel ilçeye hizmet etmek için gayret ediyoruz." şeklinde konuştu. Eğitimlerin sadece akademik başarıya değil, ahlaki gelişime de katkı sağladığının altını çizen Başkan Özdoğan; "Bu gençler burada öğrendikleriyle güzel, doğru ve ahlaklı insan olmanın temellerini atıyor. İnanıyorum ki bu salondan belediye başkanları, idareciler, doktorlar, imamlar çıkacak. Ahlaklı bireyler olarak hem mesleklerinde hem de toplumsal hayatlarında örnek olacaklar" ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan, konuşmasını öğrencilere şu tavsiyelerle tamamladı;

"Kur'an-ı Kerim okumaya ve namazlarını aksatmamaya devam etsinler. Allah tüm yavrularımıza sağlık ve başarı versin." - KAYSERİ