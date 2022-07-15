Başkan Özdoğan: "O şanlı geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Özdoğan: "O şanlı geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız"

15.07.2022 10:15
Başkan Özdoğan: "O şanlı geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız"

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özdoğan mesajında; "Demokrasinin asıl sahibinin halkın olduğu gerçeğini bir kez daha gösteren o şanlı geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Başkan Bilal Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Ülkemizde farklı kurumlara yuvalanmış, dış mihraklardan emir alan; ruhunu, vatanını ve namusunu pazara çıkarmış FETÖ terör örgütü mensupları eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi, halkın vatan sevgisiyle sarılmış iman dolu göğsünde eritilmiştir. Aziz milletimizin, tarihi boyunca hiçbir zorbaya teslim etmediği iradesini esir almayı ve insanımızı kendi şer emellerine boyun eğdirmeyi planlayan bu zalimler, Baş Komutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla korkusuzca meydanlara inen vatandaşlarımıza silah doğrultarak acımasızca saldırmışlardır. Kendi menfaatleri için başkalarının maşası olmayı marifet bilen FETÖ terör örgütü ve onun işbirlikçileri karşılarında ölüme meydan okuyan bir milletin çıkacağını hesaplamamışlardır. Bu vesile ile FETÖ tarafından milli iradeye, demokrasiye, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, vermiş oldukları destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize sabır, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum." - KAYSERİ

YORUMLAR
500
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan '15 Temmuz' mesajı Açıklaması TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan '15 Temmuz' mesajı Açıklaması Vali Tekbıyıkoğlu: 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır' Vali Tekbıyıkoğlu: 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır'
Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Demokrasi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'O şanlı geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
23:56 Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı
23:51 ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
23:49 ABD'den Türkiye'ye satışı onaylanan F-16'larla ilgili kısıtlama! Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair şart koşuldu
23:12 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı
23:09 Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu
22:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak
22:18 Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 10:21:19. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Özdoğan: "O şanlı geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement