Başkan Özdoğan: "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, her zaman baş tacımızdır"

Hacılar Belediyesi ile Hacılar Kaymakamlığı işbirliğinde, şehit aileleri ve gaziler için özel iftar programı düzenlendi.

Ramazan ayının manevi havasına uygun olarak Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü ile çok sayıda davetli katıldı. İftar öncesi masaları tek tek ziyaret eden Başkan Özdoğan, şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilenerek sohbet etti.

İftar sonrası konuşan Başkan Özdoğan, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaymakamlığımızın himayesinde, belediyemiz iş birliğiyle Hacılar'ımızın büyük ailesini aynı sofrada buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek azdır. Soframıza teşrif eden tüm şehit ailelerimize, gazilerimize ve kıymetli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir olmak, beraber olmak; tam da Ramazan ayının ruhuna yakışan en güzel tablodur. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizlere emanettir, her zaman baş tacımızdır."

Kaymakam Caner de konuşmasında Ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik ayı olduğuna dikkat çekerek, "Bu ay birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği rahmet ayıdır. Bugün burada aynı sofrayı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hacılar'da düzenlenen iftar programı, samimi sohbetler ve Ramazan'ın manevi atmosferi içinde gerçekleştirilen buluşmalarla sona erdi. - KAYSERİ