Başkan Özdoğan: "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak en büyük görevimizdir" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Özdoğan: "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak en büyük görevimizdir"

Başkan Özdoğan: "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak en büyük görevimizdir"

Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen özel iftar programında, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

28.03.2025 09:48  Güncelleme: 09:52
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Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen özel iftar programında, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak gerçekleştirilen buluşma, Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi'nde yoğun katılımla yapıldı. Programa; Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

İftar öncesi bir konuşma yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle iftar sofrasında buluşarak Ramazan-ı Şerif'in en anlamlı, en müstesna akşamlarından birini yaşadık. Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin yanında olmak, onların dualarını almak gurur ve mutlulukların en büyüğüdür."

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sofrada bir arada olmak bizim için büyük onur. Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak, onların kıymetli ailelerinin yanında olmak boynumuzun borcudur. Bu anlamlı buluşmaya katılan, dualarını ve muhabbetini bizden esirgemeyen tüm kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum."

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ise yaptığı konuşmada birlik ve dayanışma mesajı vererek, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Belediyemizle birlikte uyum içinde yürüttüğümüz tüm projelerde Hacılar halkı için en iyisini yapma gayreti içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Program sonunda çocuklar için hazırlanan Karagöz-Hacivat gösterisi ve pamuk şekeri ikramı ile Ramazan'ın neşesi hep birlikte paylaşıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hacılar, Yerel, İftar, Son Dakika

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