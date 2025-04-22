23 Nisan Coşkusu Bozdoğan'da Kutlandı - Son Dakika
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23 Nisan Coşkusu Bozdoğan'da Kutlandı

23 Nisan Coşkusu Bozdoğan\'da Kutlandı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade ederek "23 Nisan, sadece geçmişte kazanılmış bir zaferin değil, aynı zamanda geleceğe duyulan güvenin de simgesidir" dedi.

22.04.2025 14:17  Güncelleme: 14:18
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Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade ederek "23 Nisan, sadece geçmişte kazanılmış bir zaferin değil, aynı zamanda geleceğe duyulan güvenin de simgesidir" dedi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özel, mesajında "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın onurunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. 23 Nisan 1920, milletimizin geleceğini kendi ellerine aldığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli iradenin tecelli ettiği en yüksek makam olarak, bağımsızlık mücadelesinin karargahı olmuş ve Cumhuriyetimizin temelini atmıştır. Yüce Meclisimiz, en zor şartlar altında dahi milletimizin azim ve kararlılığıyla İstiklal Mücadelesini zaferle sonuçlandırmış, bağımsız yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya göstermiştir. Bu yönüyle 23 Nisan, sadece geçmişte kazanılmış bir zaferin değil, aynı zamanda geleceğe duyulan güvenin de simgesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu ve umutlarımızı dünya çocuklarıyla paylaştığımız, barış, kardeşlik ve dostluk mesajlarını çocuklarımız aracılığıyla tüm insanlığa ilettiğimiz çok özel bir gündür. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, özgüvenli, milli ve manevi değerlere bağlı, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek hepimizin ortak görevidir. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 23 Nisan Coşkusu Bozdoğan'da Kutlandı - Son Dakika

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