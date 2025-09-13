Başkan Özel, Fidancılık Sektörü için Anlamlı Bir Ödül Aldı

Aydın'ın Bozdoğan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Ankara'da düzenlenen Fidan Üreticileri Alt Birliği (FUAB) Olağan Kongresine katıldı. Fidancılık sektörünün temsilcilerini bir araya getiren kongre, duygusal anlara da sahne oldu.

Kongrede söz alan Başkan Özel, merhum babası Sami Özel'in FUAB'ın kurucu üyelerinden biri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Rahmetli babam Sami Özel, fidancılık sektörüne ömrünü adamış, milyonlarca ağacın toprakla buluşmasına vesile olmuştu. Bugün FUAB Başkanımız Serdar Şendağ tarafından, Özege Fidancılık adına verilen bu anlamlı ödülü, babama ithafen ve fidancılık sektörünün büyümesine emek veren tüm çalışanlarımız adına alıyorum"

Başkan Özel, ödülün sadece bir plaket olmadığını vurgulayarak, "Bu sadece bir plaket değil; toprağa düşen her fidanın, büyüyen her ağacın, yeşeren her umudun simgesidir. Emeği geçen herkese teşekkür eder, bu yolculuğa katkı sunan tüm dostlara saygı ve selamlarımı sunarım" dedi.

Başkan Özel'in konuşması, kongreye katılan davetliler tarafından büyük alkış aldı. - AYDIN