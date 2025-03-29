Başkan Özlü, Alzheimer Hastaları Gündüz Bakımevi\'ni Ziyaret Etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakımevi Merkezi'nden hizmet alan vatandaşlarla bir araya gelerek hem yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti hem de sohbet etti.

Başkan Faruk Özlü, Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakımevi Merkezi'ni ziyaret etti. Burada hizmet alan vatandaşlar ile bir araya gelen Faruk Özlü, tek tek selamlaştığı yaşlıların Ramazan Bayramı'nı tebrik etmeyi de ihmal etmedi. Yaşlılar ile hasbihal eden Özlü, aldıkları hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu, merkezden hizmet alan vatandaşlar; "Merkezde görev yapan gençlerimiz bizi birer amca hala, teyze olarak kabul etti. Biz de onları evladımız kabul ettik. Allah onlardan ve sizden razı olsun çok memnunuz" dediler.

Başkan Özlü merkezdeki hizmetlerin detaylarını öğrenirken aynı zamanda hizmet kalitesinin her geçen gün geliştirileceğinin de altını çizdi.

Ziyaret sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Başkan Özlü; "Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakımevi Merkezi'mizden hizmet alan kıymetli büyüklerimizin hem bayramını kutladık hem muhabbetlerini paylaştık. Bereket büyüklerle beraberdir, onların rahatı ve huzuru için çalışmaya devam edeceğiz. Her birine sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE