Başkan Özlü, çocuklarla iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Özlü, çocuklarla iftarda buluştu

18.04.2022 13:07
Başkan Özlü, çocuklarla iftarda buluştu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla ilçedeki yetim çocuklar ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla ilçedeki yetim çocuklar ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Başiskele Belediyesi, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla ilçedeki yetim çocuklara ve ailelerine iftar programı düzenledi. Başiskele Sahili'nde bir restoranda düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın ve yönetimleri, ilçe protokolü, çocuklar ve aileleri katıldı. Masaları dolaşan Başkan Özlü, çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi. Özlü, "Bizler geçen yıllarda olduğu gibi bu Ramazan'da da ilçemizdeki yetim çocuklarımız ve aileleriyle iftar yapmanın, aynı sofrayı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizinle aynı sofrada olmak sizlerin gülümsemelerine vesile olmak çok güzel bir duygu. Biz Başiskele'de kocaman bir aileyiz, burası hepimizin evi. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in bir hadisinde de buyurduğu üzere Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir. Katılımlarınızdan dolayı herkese çok teşekkür ediyor. Ramazan Bayramı'nızı da şimdiden tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Başkan Özlü, çocuklarla iftarda buluştu
Başkan Özlü, çocuklarla iftarda buluştu
Başkan Özlü, çocuklarla iftarda buluştu

YORUMLAR
500
MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı iftarda buluştu MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı iftarda buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi, Başiskele, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özlü, çocuklarla iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
13:01 İstanbul için korkutan rapor! Olası bir 7.5'lik depremde bu 13 ilçe ve 91 bin 81 bina yıkılacak
12:56 Eski sevgiliden akılalmaz intikam: Arabasına rujla küfürler yazdı
12:56 Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum
12:50 CHP Genel Merkezi'ne pankart asıldı: Ya cevap ver ya hesap ver!
12:31 Şükriye Tutkun'dan Dolmabahçe'deki iftar sonrası Erdoğan açıklaması: Keşke babam olsa
12:26 Hakan Ural eleştirilere "Sevmek suç mu" notuyla paylaştığı yazıyla yanıt verdi: Sen neyin yalakasısın?
12:20 Meslekten ihraç edilmişti! "Rockçı İmam" görevine geri dönmek için AİHM'e başvuracak
12:13 Demokrat Parti Genel Başkanı'nın sözleri kriz yaratmıştı! Davutoğlu'na gece vakti Kılıçdaroğlu'ndan telefon
12:06 Ukrayna Neptün füzeleriyle vurmuştu! Rusya'ya ait Moskva kruvazörünün fotoğrafları ilk kez servis edildi
11:46 Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 13:15:04. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Özlü, çocuklarla iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement