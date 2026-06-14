Başkan Özlü, pazarcı esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Özlü, pazarcı esnafıyla bir araya geldi

Başkan Özlü, pazarcı esnafıyla bir araya geldi
14.06.2026 23:03  Güncelleme: 23:07
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, esnaf odaları ve muhtar davetiyle Cumartesi Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaş ve esnafla bir araya geldi, talep ve önerileri dinledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, toplumun tüm kesimleriyle doğrudan iletişim kurmaya ve vatandaşların talep ile önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyor.

Başkan Faruk Özlü, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bülent Keser, Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Esnaf Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz ve Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Soner Günher'in daveti üzerine Cumartesi Pazarı'nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Muhtarlık binası önünde esnaf ve mahalle sakinlerinin katılımıyla düzenlenen kahvaltı programına konuk olan Başkan Özlü, vatandaşlarla sohbet ederek kendisine iletilen talep ve önerileri dinledi.

Programın ardından pazar tezgahlarını ziyaret eden Faruk Özlü, esnaflarla bir araya gelerek hayırlı işler temennisinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özlü, pazarcı esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

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