Başkan Özlü’den Gaziler Günü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Özlü’den Gaziler Günü mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkan Özlü’den Gaziler Günü mesajı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özlü, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve istikbali uğruna canını ortaya koyan gazilerimiz; cesaretin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin en yüce timsalidir" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Başkan Faruk Özlü, "Bugün, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinde kahramanlık destanı yazan gazilerimizin günüdür. 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Sakarya Zaferi'nin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' ve 'Mareşal' unvanlarını verdiği bu anlamlı gün, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak için önemli bir vesiledir" dedi.

Özlü, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi; "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve istikbali uğruna canını ortaya koyan gazilerimiz; cesaretin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin en yüce timsalidir. Onların her biri, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşama irademizin yaşayan şahididir. Düzce Belediyesi olarak gazilerimizi ve şehit ailelerimizi yılın her günü yanlarında olmayı, onlara vefa göstermeyi en temel görevimiz kabul ediyoruz. Onlar bizim en büyük gurur kaynağımızdır. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi rahmetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, kıymetli ailelerine sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüDüzce BelediyesiFaruk ÖzlüYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşire annesi ve sağlık memuru babasının hastanesine hekim olarak atandı Hemşire annesi ve sağlık memuru babasının hastanesine hekim olarak atandı
Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Hayrabolu’da otomobiline kurşun yağdı Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor kurtarılamadı Hayrabolu'da otomobiline kurşun yağdı! Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor kurtarılamadı
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:46
Her satırı korkunç 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
16:40
Amasya’daki kayıp ihbarı Samsun’daki cinsel istismarı ortaya çıkardı
Amasya'daki kayıp ihbarı Samsun'daki cinsel istismarı ortaya çıkardı
16:33
Kahreden olay Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
Kahreden olay! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
16:20
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler Sağlık kontrolünden geçirildiler
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 17:37:57. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Özlü’den Gaziler Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement