Başkan Özlü’den Gaziler Günü mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özlü, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve istikbali uğruna canını ortaya koyan gazilerimiz; cesaretin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin en yüce timsalidir" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Başkan Faruk Özlü, "Bugün, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinde kahramanlık destanı yazan gazilerimizin günüdür. 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Sakarya Zaferi'nin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' ve 'Mareşal' unvanlarını verdiği bu anlamlı gün, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak için önemli bir vesiledir" dedi.

Özlü, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi; "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve istikbali uğruna canını ortaya koyan gazilerimiz; cesaretin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin en yüce timsalidir. Onların her biri, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşama irademizin yaşayan şahididir. Düzce Belediyesi olarak gazilerimizi ve şehit ailelerimizi yılın her günü yanlarında olmayı, onlara vefa göstermeyi en temel görevimiz kabul ediyoruz. Onlar bizim en büyük gurur kaynağımızdır. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi rahmetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, kıymetli ailelerine sağlıklı uzun ömürler diliyorum."