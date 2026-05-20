Başkan Özlü\'den Malatya için geçmiş olsun mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce belediye başkanı Dr. Faruk Özlü, Malatya için bir geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

AFAD verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli saat 09.00'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.03 kilometre olarak belirtildi. Deprem bir çok ilde de hissedilirken Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, geçmiş olsun mesajı yayımlayarak "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE