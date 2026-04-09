Başkan Özlü\'den Polis Haftası mesajı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 09:33  Güncelleme: 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Türk Polis Teşkilatı'nın Polis Haftası mesajında gece gündüz demeden büyük bir özveri ile kamu düzenini korumak için çalışan meslek grubu temsilcilerini tebrik etti.

Başkan Faruk Özlü, Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak polislik mesleğini icra eden ve Düzce'de görev yapan teşkilat mensuplarına hem teşekkür etti hem de başarılar diledi. Başkan Özlü mesajında polislik mesleğinin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'mızın kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Gece gündüz demeden, büyük bir fedakarlık ve özveriyle görev yapan kahraman polislerimiz; hukukun üstünlüğünü, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma adına her zaman en ön safta yer almaktadır. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan teşkilatımız, sahip olduğu köklü geçmişi ve güçlü yapısıyla gurur kaynağımızdır. Bu anlamlı hafta vesilesiyle; görevleri başında şehit düşen tüm polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevlerini büyük bir onurla sürdüren tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Düzce'mizde de vatandaşlarımızın güvenliği için fedakarca çalışan tüm polislerimize teşekkür ediyor, Polis Haftası'nı kutluyorum." - DÜZCE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 09:56:26. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.