Başkan Özlü\'den Polis Haftası mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Türk Polis Teşkilatı'nın Polis Haftası mesajında gece gündüz demeden büyük bir özveri ile kamu düzenini korumak için çalışan meslek grubu temsilcilerini tebrik etti.

Başkan Faruk Özlü, Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak polislik mesleğini icra eden ve Düzce'de görev yapan teşkilat mensuplarına hem teşekkür etti hem de başarılar diledi. Başkan Özlü mesajında polislik mesleğinin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'mızın kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Gece gündüz demeden, büyük bir fedakarlık ve özveriyle görev yapan kahraman polislerimiz; hukukun üstünlüğünü, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma adına her zaman en ön safta yer almaktadır. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan teşkilatımız, sahip olduğu köklü geçmişi ve güçlü yapısıyla gurur kaynağımızdır. Bu anlamlı hafta vesilesiyle; görevleri başında şehit düşen tüm polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevlerini büyük bir onurla sürdüren tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Düzce'mizde de vatandaşlarımızın güvenliği için fedakarca çalışan tüm polislerimize teşekkür ediyor, Polis Haftası'nı kutluyorum." - DÜZCE