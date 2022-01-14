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Başkan Özlü, gençlerle birlikte "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Başkan Özlü, gençlerle birlikte "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

14.01.2022 15:31
Başkan Özlü, gençlerle birlikte "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, gençlerle birlikte "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, gençlerle birlikte "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Yarıyıl tatili öncesi ilçede ikamet eden ilköğretim ve lisede okuyan 265 öğrenciye jest yapan Başkan Özlü, bir sinema salonunu kapatarak gençlerle birlikte "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi. Film sonrasında açıklama yapan Başkan Özlü, "Bizim tarihimiz destansı hikayelerle dolu. Kendisi küçük, yüreği kocaman Eren Bülbül ve kahraman Mehmetçiğimiz Ferhat Gedik'in hain PKK'lı terörsitlerce şehit edilmesinin ardından iki şehidimizin ortak yaşam hikayesini anlatan bu duygu dolu filmi kardeşlerimle birlikte izleyerek ortak duygular yaşadık. Bu güzel vatanımız, ay yıldızlı bayrağımız için canını ve kanını feda eden tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın da bu duygu ve düşüncelerle yetişmesi, vatanına, milletine ve bayrağına bağlı vatansever, çalışkan ve ahlaklı birer birey olmaları için elimizden gelen her şeyi yapmanın derdindeyiz. Kurtuluş Savaşı yıllarında Servetiye Cephesi'nde olduğu gibi büyük kahramanlıklar gösteren atalarımızın izinden giden nice Eren'ler ve nice Fatih Gedik'ler yine Başiskele'mizde yetişeceklerdir. Bu vesileyle bize bu güzel vatanımız emanet eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

Başkan Özlü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini Başiskeleli gençlerin ücretsiz olarak sinemada izlemeye devam edeceklerini söyledi. - KOCAELİ

Başkan Özlü, gençlerle birlikte Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izledi
Başkan Özlü, gençlerle birlikte Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izledi
Başkan Özlü, gençlerle birlikte Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izledi

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Eren Bülbül, Başiskele, Gedik, Film, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özlü, gençlerle birlikte 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Özlü, gençlerle birlikte "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika
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