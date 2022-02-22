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Başkan Özlü, sahadaki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Başkan Özlü, sahadaki çalışmaları inceledi

22.02.2022 11:29
Başkan Özlü, sahadaki çalışmaları inceledi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Özlü inceleme programına ilçenin ilk halk kütüphanesi Kitaphane'den başladı. Devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özlü, kütüphaneyi bu yıl içinde hizmete almayı planladıklarını söyledi. Başkan Yasin Özlü, Kitaphanede'ki incelemelerinin ardından Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki duble yol çalışmalarını denetledi. Başiskele'nin ulaşım ağının genişlediğini söyleyen Özlü, Büyükşehir Belediyesi'nin 20 milyon TL'lik yatırımıyla gidiş geliş 4 şeritli prestijli bir cadde olacak olan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin güvenli ve konforlu hale getirildiğini kaydetti. - KOCAELİ

Başkan Özlü, sahadaki çalışmaları inceledi

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Başiskele, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özlü, sahadaki çalışmaları inceledi - Son Dakika


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