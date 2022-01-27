Üye Girişi
Başkan Özlü, sahadaki personellerle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Özlü, sahadaki personellerle bir araya geldi

27.01.2022 10:05
Başkan Özlü, sahadaki personellerle bir araya geldi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sahadaki çalışmalarını sürdüren personelleri ziyaret etti.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sahadaki çalışmalarını sürdüren personelleri ziyaret etti.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Yasin Özlü, karla mücadele istasyonu ziyaret etti. Çalışmalar hakkında ilgili müdürlerden ve amirlerden bilgiler aldı. Başkan Özlü, gece gündüz demeden zorlu şartlarda çalışan 150 personellik kar timi ekibine teşekkür etti. Aynı zamanda, çetin kış koşullarında temiz bir Başiskele için sahada çalışan temizlik personellerini de ziyaret eden Özlü, işlerinde kolaylıklar dileyerek emekleri için kendilerine teşekkür etti.

"Yollarımızı 24 saat açık tutmayı başardık"

Aşk ile çalışan hiç kimsenin yorulmayacağını söyleyen Özlü, "Biz de bu aşkı ve enerjiyi milletimizden alıyoruz. Milletimiz bize sorumluluk verdi. Bu sorumluluğun gereği olarak bize yorulmak yok. Çok güçlü bir ekibimiz var. Geçtiğimiz hafta perşembe gününden bu yana bölgemiz çok ciddi anlamda kar yağışı alıyor. Ama buna rağmen hiçbir sorun hiçbir kriz yaşanmadan yollarımızı 24 saat açık tutmayı başardık. Bir çok ara sokaklarımız dahil tüm yollarımızı açtık. Özellikle iki vardiya halinde çalışan 150 personelimizden oluşan karla mücadele ekibimize çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.

"Başiskele'de koordineli ve uyumlu çalışma var"

İlçede tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyumlu ve koordineli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başiskelemiz'de tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile beraber çok koordineli bir çalışma gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemiz ile köylerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını birlikte yapıyoruz. Kent merkezinde bizler yapıyoruz. Mahalle muhtarlarımız ile de koordinasyonumuz tam. Onlar da bizlere çok yardımcı oluyorlar. Bahçecik Kılıçarslan Mahallemiz bizim en fazla kar yağışı alan mahallerimizden bir tanesi. Mahalle Muhtarımız Coşkun Tuncay ile birlikte mahallemizi gezdik. Çok şükür burada bile ekiplerimizin hummalı çalışmalarıyla herhangi bir problem yaşanmadı" - KOCAELİ

Başkan Özlü, sahadaki personellerle bir araya geldi
Başkan Özlü, sahadaki personellerle bir araya geldi

YORUMLAR
500

Başiskele, Kocaeli, Kamu, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özlü, sahadaki personellerle bir araya geldi - Son Dakika


Erkan Özerman'ın Kıvanç Tatlıtuğ iddialarına Azra Akın'dan cevap: Dava açıyoruz! Erkan Özerman'ın Kıvanç Tatlıtuğ iddialarına Azra Akın'dan cevap: Dava açıyoruz!         
09:57
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar ortaya çıkıyor! İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar ortaya çıkıyor! İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
09:52
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş kongresindeki konuşması gerginlik yaratmıştı İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş kongresindeki konuşması gerginlik yaratmıştı         
09:48
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi         
08:59
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek         
16:21
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09

Son Dakika Haberleri
09:57 Erkan Özerman'ın Kıvanç Tatlıtuğ iddialarına Azra Akın'dan cevap: Dava açıyoruz!
09:56 Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son gün yaklaşıyor
09:47 İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş kongresindeki konuşması gerginlik yaratmıştı
09:46 Metaverse hac dönemi başlıyor! Dijital hacı olabilirsiniz
09:21 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!
09:14 Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama! Aşılı ve temaslı iseniz HES kodu riskli görünmeyecek
08:59 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler
08:58 Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi
08:56 Esra Erol'un programında ilginç konuk: Eşimi değil, sadece papağanım Paşa'yı istiyorum
08:56 Yoksulların yiyeceğiydi, artık lüks! Simit 5 Lira oluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 10:11:29. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Özlü, sahadaki personellerle bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement