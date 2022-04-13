Başkan Özlü, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu - Son Dakika

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında bir araya geldi.

Başiskele Kaymakamlığı tarafından organize edilen programa rahatsızlığında dolayı katılamayan Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak'ın yerine Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ev sahipliği yaptı. Başiskele Sahili'ndeki bir otelde gerçekleştirilen programa ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Programda konuşan Başkan Özlü, "Vatanımız için canlarını, kanlarını ve bedenlerini feda eden aziz şehitlerimizin aileleriyle ve gazilerimizle bu mukaddes iftar sofrasında bir arada olmanın onurunu yaşıyoruz. Sizler bizim en kıymetli değerlerimizsiniz. Bu cennet vatanımızın toprağına akıttığınız her bir damla kan için sizlere minnettarız. Mukaddes değerlerimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum" diye konuştu.

Programın sonunda şehit ve gaziler adına Tema Vakfı iş birliğiyle Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından bağışlanan fidanların sertifikaları misafirlere takdim edildi. - KOCAELİ