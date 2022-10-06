Başkan Özlü, vatandaş ve esnafın nabzını tuttu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin en kalabalık mahallelerinden biri olan Koçyazı Mahallesinde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Hem vatandaşın hem esnafının nabzını tutan Özlü, pazaryerinden memnuniyet duyulmasının kendileri içinde önemli olduğunu söyledi.

Başkan Dr. Faruk Özlü, geçtiğimiz hafta Koçyazı Mahallesinde açılan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberinde Başkan Yardımcıları Hasan Günden, Oya Kocaman ve Okan Kaltu'nun yanı sıra mahalle muhtarı İsmet Mısır, Sebze ve Balıkçılar Esnaf Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz, Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Fatih Sarıbostan ile birlikte pazar tezgahlarını tek tek gezen Başkan Özlü, vatandaşların nabzını tutmayı da ihmal etmedi.

Çevre mahallelerde ikamet eden vatandaşların da kullandığı semt pazarının kurulmasından ötürü, vatandaşların da pazarcı esnafının da büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Özlü, "Yeni açtığımız semt pazarımızı ziyaret ettik. Hemşehrilerimizden gelen her talep başımızın üstündedir. Milletimiz isteyecek biz gerçekleştireceğiz. Bu bölgede pazaryeri kaynaklı büyük bir ihtiyaç vardı. Görüyoruz ki semt pazarımızla bunu gidermiş bulunuyoruz. Vatandaşımız da esnaflarımız da memnun. Onlar memnunsa bizlerde mutluyuz" dedi. - DÜZCE