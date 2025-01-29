Başkan Özlü vatandaşlarla bir araya geldi

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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele'li vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek isteklerini dinliyor.

Her fırsatta hemşehrileriyle bir araya gelen ve halkla iç içe olmaya özen gösteren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, son olarak Bahçecik Şehitekrem ile Kılıçarslan Mahalleleri'nde esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Özlü'ye AK Parti Başiskele ilçe Başkanı Mehmet Başiyiğit de eşlik etti. Bahçecik'te vatandaşların güler yüzü ve hoş sohbetiyle ağırlanan Başkan Özlü, esnafı tek tek gezerek işlerinde kolaylıklar diledi. Fırında ekmek de pişiren Başkan Özlü, alışveriş yapan hemşehrileriyle de hasbihal etti. Komşularının istek, öneri ve taleplerini de birinci ağızdan dinleme imkanı buldu. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, esnaf ziyaretlerinin ardından Bahçecik Semt Meydanı'nda güzel havaların keyfini süren hemşehrileriyle birlikte karşılıklı çay içerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. - KOCAELİ