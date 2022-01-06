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Başkan Öztürk maden işçilerini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Öztürk maden işçilerini ziyaret etti

06.01.2022 15:52
Başkan Öztürk maden işçilerini ziyaret etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçenin Çamlıca Mahallesi Suçatı mevkiinde bulunan maden ocağını ziyaret etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçenin Çamlıca Mahallesi Suçatı mevkiinde bulunan maden ocağını ziyaret etti.

Ocakta çalışan işçiler ile öğle yemeği yiyen Başkan Esat Öztürk'e AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Abdi Dağcı eşlik etti. Yemekten sonra işçilere hitap eden Başkan Öztürk; "Öncelikle madenci kardeşlerime kazasız, belasız çalışmalar diliyorum. Allah, tırnağınıza taş değirmesin. Zor bir sektörde çalışıyorsunuz. Kazancınızın annenizin ak sütü kadar helal olduğuna inanıyorum. Sizleri 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde ziyaret etmek istedik. Fakat işlerimiz nedeniyle gelemedik. Ben, sağladıkları istihdamdan dolayı madenci iş adamlarımıza hem dua ediyorum, hem de teşekkür ediyorum. Ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşıyoruz. Çok şükür ki eski koalisyon hükümetlerinde olduğu gibi siyasi istikrarsızlıklar yaşamıyoruz. Kısa zaman gerekli tedbirler alınıp uygulanıyor. Maden yönünden zengin bir ilçeyiz. İnşallah zaman zaman madenci kardeşlerimize ziyaretler yapacağız, onlarla hasbihal edeceğiz. Ben hepinize kazasız belasız çalışmalar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Esat Öztürk, işçiler ile sohbet ederek onların isteklerini dinledi. - KAYSERİ

Başkan Öztürk maden işçilerini ziyaret etti
Başkan Öztürk maden işçilerini ziyaret etti
Başkan Öztürk maden işçilerini ziyaret etti

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Esat Öztürk, Hisarcık, Yahyalı, Maden, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Öztürk maden işçilerini ziyaret etti - Son Dakika


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