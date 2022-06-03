Başkan Öztürk "Yahyalı'da gençlerin işsiz kalmasını engellemek istiyoruz" - Son Dakika
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Başkan Öztürk "Yahyalı'da gençlerin işsiz kalmasını engellemek istiyoruz"

03.06.2022 13:33
Başkan Öztürk "Yahyalı'da gençlerin işsiz kalmasını engellemek istiyoruz"

Yahyalı Belediyesi, Odaklı Grup Belgelendirme ile yaptığı protokol ile ilçede mesleki yeterlilik belgesi vermeye başlıyor.

Yahyalı Belediyesi, Odaklı Grup Belgelendirme ile yaptığı protokol ile ilçede mesleki yeterlilik belgesi vermeye başlıyor.

İlk olarak ilçede yeraltında çalışan maden işçilerinin mesleki yeterlilik belgelerini alabilmeleri için yapılan protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, " 5544 sayılı yasa gereği zorunlu hale gelen Mesleki Yeterlilik Belgesi için yetkili firmamız ile protokol imzaladık. Bilindiği üzere ilçemiz madencilik sektöründe öncü bir ilçe. Yıllık 1 milyon 100 bin ton maden üretimi yapıyoruz. İlçemizde maden sektöründe 1538 kişi çalışıyor. Dolaylı yönden nüfusumuzun yüzde 20'si bu sektörden karnını doyuruyor. Belediye olarak Sosyal Sorumluluk Projesi ile Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan maden işçilerimize belgelerini vereceğiz. Ayrıca maden sektöründe çalışmak isteyen ama belgesi olmayan vatandaşlarımız bu hizmetten yararlanacaklar. Biz ilçemize, insanlarımıza yararlı olmak istiyoruz. Bu hizmeti onlara sunuyoruz. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen vatandaşlarımızın müracaatlarını belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne yapabilirler. İnşaat sektöründe çalışan, belediyemizde çalışan işçilerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorundalar. İnşallah bu çalışmalarımız insanlar için yararlı olacak. Belediyemize gelerek iş isteyen insanlarımızda bu belgeyi alarak kendilerine maden sektöründe iş kapısı açabilirler. Artık ne iş olsa yaparım yerine bir sektörde uzmanlaşmak daha çabuk iş kapısı açıyor. Bu fırsatı işsiz olan evlatlarımız kaçırmasın" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Öztürk Yahyalı'da gençlerin işsiz kalmasını engellemek istiyoruz
Başkan Öztürk Yahyalı'da gençlerin işsiz kalmasını engellemek istiyoruz
Başkan Öztürk Yahyalı'da gençlerin işsiz kalmasını engellemek istiyoruz
Başkan Öztürk Yahyalı'da gençlerin işsiz kalmasını engellemek istiyoruz

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Kaynak: İHA

Esat Öztürk, Madencilik, Hisarcık, Yahyalı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Öztürk 'Yahyalı'da gençlerin işsiz kalmasını engellemek istiyoruz' - Son Dakika


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