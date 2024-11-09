Başkan Palancıoğlu: "Atatürk, milletine duyduğu inanç ve sevgiyle kazanılması imkansız zaferlere önderlik etmiştir"

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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Türk milletinin topyekun bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı zaferinin önderliğini üstlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle yad ettiğini belirten Başkan Palancıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletine duyduğu inanç ve sevgiyle kazanılması imkansız zaferlere önderlik etmiş, tarihe adını altın harflerle yazdırmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanın bölünmezliği uğruna milletiyle birlikte destan yazmış büyük bir liderdir. Milletine duyduğu sarsılmaz inancıyla nice zaferler kazanan Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, ahirete irtihal edeli 86 yıl oldu. Her karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmış vatanımızın ilelebet payidar kalması için onun emanet ettiği ilke ve değerlere sahip çıkarak ilerleyişimizi sürdüreceğiz. Bugün üstümüze düşen görev ise ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma gayretiyle, kararlılıkla yolumuza devam etmektir. En zorlu şartlarda en büyük zaferleri kazanan şanlı ecdadımız gibi bizler de yorulmak, yılmak bilmeden büyük ve güçlü Türkiye için temel değerlerimizi koruyarak geleceğe koşmalıyız. "En Büyük Eserim" dediği Cumhuriyet başta olmak üzere eserlerine sahip çıkıp, ülkemizi daha ileri seviyelere getirmek için durmaksızın çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük asker ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum." - KAYSERİ