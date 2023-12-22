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Başkan Palancıoğlu, Cami-i Kebir esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu, Cami-i Kebir esnafını ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sabah erken saatlerde Cami-i Kebir esnafını ziyaret ederek, esnafa hayırlı ve bereketli işler diledi. Başkan Palancıoğlu, esnafla sohbet ederek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı ve esnafın Melikgazi'nin gelişmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Başkan Palancıoğlu, Cami-i Kebir esnafını ziyaret etti
22.12.2023 - 14:25,
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Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; sabah erken saatlerde Cami-i Kebir esnafını ziyaret ederek, esnafa hayırlı ve bereketli işler diledi.

Sabah dükkanlarını açan esnafın çay taleplerini kırmayıp esnafla sohbet eden Başkan Palancıoğlu; "Birlik beraberlik bizim için çok önemli. Sabahın erken saatlerinde Cami-i Kebir esnafımızı ziyaret ederek, sıcak çaylarını içtik. Göreve geldiğimiz günden bu yana güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile insan merkezli çalışmalar yaptık. Her zaman yaptığımız gibi esnaf ve vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam ediyoruz. Melikgazi'nin gelişmesinde esnafımız çok önemli rol oynuyor. Yaptığımız çalışmaları esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirmeye özen gösterdik. İlçemizde ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz. Bizleri samimiyetle ve sohbetle karşılayan tüm esnaflarımıza bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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