Çanakkale Zaferi\'nin 110. Yılı Kutlandı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, şanlı Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Palancıoğlu 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 110. yılını kutluyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Tarihin en şanlı zaferlerinden olan Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin tüm imkansızlıklar karşısında gösterdiği destansı mücadelenin adıdır. Bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda destan yazan Türk milletinin kahramanlıklarıyla dünyaya nam saldığı Çanakkale Zaferi, tarihin akışını değiştirmiştir. "Çanakkale Geçilmez!" diyerek canını siper eden asil ecdadımız, dünyanın en güçlü ordularını yenilgiye uğratarak inanılmaz bir zafere imza atmıştır. İman gücüyle, fedakarlıkla, azimle, geri dönmeyi düşünmeden vatanı uğruna şehit düşen atalarımızın, adını altın harflerle tarih sayfasına yazdırdığı Çanakkale Zaferi'nin üzerinden tam 110 yıl geçti. Bugün bizlere düşen en önemli görev, ecdadımızın bizlere armağan ettiği Çanakkale ruhunu yaşatmak ve sonsuza dek payidar kalması için gelecek nesillerimize aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle şanlı milletimizin eşsiz zaferi ve kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ