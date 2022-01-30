Başkan Palancıoğlu, İstanbul Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 25-31 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenen Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı olan IIFF 2022-İstanbul Mobilya Fuarı'na katılarak, fuardaki Kayserili firmaları ziyaret etti.

İstanbul Mobilya Fuarı'na, her yıl olduğu Kayseri firmalarının yine damga vurduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Fuarda 825'ten fazla katılımcı ve 3000'den fazla marka yer alıyor. Sektörünün liderleri en yeni tasarımlar ve benzersiz konseptler ile fuarda yer aldılar. Ürettikleri birbirinden kaliteli mobilyaları Dünya'ya ihraç ederek katma değer üreten firmalarımızı ziyaret ederek tebriklerimizi ve başarı dileklerimizi ilettik. Hem sektörel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmek isteyenler için hem de ev ve ofisi için mobilya almayı düşünenler mutlaka bu fuarı gezmeyi ihmal etmesinler diyorum. KAYMOS - Kayseri Mobilyacılar ve Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Yalçın ve yönetimine, Kayserili firmalarımıza göstermiş oldukları destekleri için teşekkür ediyorum. Fuar'ın tüm firmalarımız için hayırlı ve verimli geçmesini diliyorum" dedi. - KAYSERİ