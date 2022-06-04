Başkan Palancıoğlu'ndan KESOB Başkanı Odakır'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu'ndan KESOB Başkanı Odakır'a hayırlı olsun ziyareti

04.06.2022 09:59
Başkan Palancıoğlu'ndan KESOB Başkanı Odakır'a hayırlı olsun ziyareti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ile beraber Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (KESOB) yapılan Genel Kurul'da Başkan seçilen Şeyhi Odakır'ı ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ile beraber Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (KESOB) yapılan Genel Kurul'da Başkan seçilen Şeyhi Odakır'ı ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Esnaflar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Tüm esnaf kardeşlerimiz için bu yeni dönem hayırlı olsun. Seçim dönemi bitti geçim dönemi başladı. Esnafların büyük desteğe ihtiyacı var. Ben de bir esnaf çocuğu olarak esnaflığın ne demek olduğunu biliyorum. İnşallah taze bir kan olarak yönetim kurulunuzla beraber güzel hizmetler yapmanızı temenni ediyorum. Biz de sizlere destek olarak esnaflarımıza en iyi şekilde destek olmanın gayretinde olacağız. Allah utandırmasın. Yeni göreviniz hem sizlere hem yönetim kurulunuza hayırlı olsun" dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ise, "Melikgazimiz esnaf ve sanatkarlar için ayrılmaz birer parçadır. Çok sağ olun bizi destekleyen işleriniz var. Bunlar için ayrıca teşekkür ederim. Oto Sanatkarlar Odası Başkanı olarak güzel hizmetler yaptık. İnşallah burada da esnafımızı mutlu edecek güzel işlere imza atacağız. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu'ndan KESOB Başkanı Odakır'a hayırlı olsun ziyareti
Başkan Palancıoğlu'ndan KESOB Başkanı Odakır'a hayırlı olsun ziyareti
Başkan Palancıoğlu'ndan KESOB Başkanı Odakır'a hayırlı olsun ziyareti
Başkan Palancıoğlu'ndan KESOB Başkanı Odakır'a hayırlı olsun ziyareti

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Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan KGC'ye ziyaret Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan KGC'ye ziyaret Esentepe Mahallesi'ne ASM Yapılacak Esentepe Mahallesi'ne ASM Yapılacak
Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu'ndan KESOB Başkanı Odakır'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

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