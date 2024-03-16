Melikgazi Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

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31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çeşitli bölgelerde esnaf ziyaretleri yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sahada her gün vatandaşlarla bir araya geliyor.

Osman Kavuncu Mahallesi esnafını ziyaret ederek taleplerini dinleyen Başkan Palancıoğlu, "Hayırlısıyla 31 Mart seçimlerine doğru gidiyoruz. Seçime sayılı günler kaldı. Yine Melikgazi'mizde Allah nasip ederse, Cumhur İttifakı'nın birlikteliğini arkasına almış bir Melikgazi Belediyesi ve Kayseri'de tüm belediyelerimizin işbirliğiyle bugüne kadar yaptığımız bütün hizmetlerin devamını yapacağız. Halkımızın desteğiyle ve katkılarıyla sandıklardan rekor oyla çıkacağız inşallah. İlçe Başkanımız Sayın Tayyar Şahin ile Melikgazi'mizde yeni dönemde hayata geçirmek istediğimiz projelerimizi esnafımıza ve vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Hep birlikte ilçemize nasıl çok daha ileriye götürebiliriz diye fikir alış verişinde bulunuyoruz. AK belediyecilik, insana değer veren ve gönüllere hitap eden gayretlerle dolu bir hizmet belediyeciliğidir. Geçtiğimiz dönemde ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler üreterek AK belediyeciliğin, Kayseri modeli belediyeciliğin en iyi örneklerini sergiledik. İlçemize eğitimden sağlığa, kültürden alt yapı çalışmalarına, sosyal tesislere kadar birçok rekor hizmet kazandırdık. Biz inanıyoruz ki; halkımız yine gereken desteği bizlere verecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a layık olmak, vatandaşlarımızın hayır dualarını kazanmak için gece gündüz çalışmaya inşallah yeni dönemde de devam edeceğiz. Biz esnaf dostu bir belediyeyiz. Birlikte güzel işler yaptık. İnşallah yapmaya da devam diyoruz. Durmak yok koşmaya devam diyoruz. Bizleri samimiyetle karşılayan güler yüzlü esnafımıza misafirperverlikleri için teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ