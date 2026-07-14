Başkan Pehlivan\'dan 15 Temmuz Mesajı: Bu Birlik Bozulmayacak

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sonsuza dek bu birlik bozulmayacak, bu vatan bölünmeyecek, bu bayrak inmeyecek ve bu ezan dinmeyecektir" dedi.

Tam 10 yıl önce Cumhuriyet tarihinin emsali görülmemiş bir ihanet olayıyla karşı karşıya kalındığını belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, hain girişimin ardından Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenlerin karşılarında çelikleşmiş bir milli irade bulduğunu ifade etti. O gün şahlanan milli iradenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek yıkıcı ve bölücü hainlere unutamayacakları bir ders verdiğini vurgulayan Başkan Pehlivan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bundan tam on yıl önce cumhuriyet tarihimizde emsali görülmemiş bir ihanet olayı ile karşı karşıya kaldık. Vatan, bayrak, devlet, demokrasi ve cumhuriyet sevdasıyla bir araya gelen Türk Milleti; gaflet, dalalet ve ihanet içindeki hainlere emsali çok az görünen bir milli direniş örneği ile hak ettiği cevabı verdi. Milli iradenin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan etrafında buluşarak yine onun liderliğinde verdiği bu cevap hiç şüphesiz tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Gözü dönmüş ihanet ve terör şebekesinin milletimizin alın teriyle sahip olduğu silahlarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz başta olmak üzere kalpgahımıza yaptığı saldırılar birçok vatan evladını şehit etmiş, sayısız kardeşimizi de yaralayarak unutamayacağımız acılar yaşatmıştır. Milli birlik ve vatan sevgisinin bir kez daha Kuvva-i Milliye'ye dönüştüğü bu direniş sayesinde emperyalizmin maşaları püskürtülmüş, milli vicdanlarda sonsuza dek hüküm giymişlerdir."

"Milletimiz, mukaddesat uğruna biraraya geldiğinde onu hiç bir güç yıkamaz"

Pehlivan, şöyle devam etti: "Yaşanan o kara günde bütün dünya ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanları bir kez daha görmüştür ki, milletimiz mukaddesat uğruna bir araya geldiğinde onu hiçbir güç yıkamayacak, yapılan tüm saldırılar yerle yeksan olmaya mahküm olacak, Atatürk ile birlikte silah ve fikir arkadaşlarının kurduğu bu cumhuriyet sonsuza dek yaşayacaktır! O gün şahlanan milli irademiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'nın etrafında kenetlenerek yıkıcı ve bölücü hainlere unutamayacakları bir ders vermiştir. Kardeşlik ve birlik ruhumuzun her türlü engeli aşabilecek güçte olduğunu gösterdiğimiz o günkü direnişimiz çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli hazinelerden biridir. Şehitlerimizin aziz hatıraları, gazilerimizin soylu mücadeleleri ve milletimizin kutlu direnişi gelecek nesillerimiz için bir destan ve en güzel şekilde yazılmış hürriyet şiiridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını emir kabul ederek, hayatı pahasına meydanlara çıkan milleti "ordu millet" olduğunu bir kez daha göstermiş, okunan selalarla kutsal değerlerine her zaman sahip çıkacağını bir kez daha ispat etmiştir. Bütün dünya bilmelidir ki; bizim için İstiklal ve Vatan uğruna canımızın hiçbir önemi yoktur! Bu yolda hiç kimse bize baş eğdiremez, diz çöktüremez. Sonsuza dek bu birlik bozulmayacak, bu vatan bölünmeyecek, bu bayrak inmeyecek ve bu ezan dinmeyecektir. Darbeciler ihanet planlarında boğulmuş, o günden sonra Cumhur İttifakı dediğimiz muhteşem milli buluşma gerçekleşmiş, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı Türkiye Yüzyılı'na dönüşmüştür. Biz ne o günü ne de hainleri unuttuk, unutmayacağız. Sonsuza dek unutmayacaklarımız arasında şehitlerimiz, gazilerimiz ve onurlu mücadelemiz olacaktır. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimizin onurlu mücadelesi karşısında saygıyla eğiliyorum." - İZMİR