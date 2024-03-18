Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Pekmezci yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milletimizin geleceğini tayin eden, hem şanlı tarihimizin hem de dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale zaferimiz, tarihte eşi olmayan emsalsiz bir kahramanlık destanıdır. Aziz Milletimiz, kalbimizin en müstesna yerine konumlandırdığımız bu büyük destanı yazan kahraman şehitlerimizi asla unutmayacaktır.
Mazisi büyük zaferlerle dolu Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi, Türk'ün asla yılmayacağını, imkansız ne ise iman gücü ve vatan sevgisi ile onu başaracağını yedi düvele göstermiş ve bir kez daha tüm Dünya'ya "şu çılgın Türkler!" dedirten bir destan olarak hafızalara kazınmış, gurur kaynağımız olmuştur.
Bu vesileyle Çanakkale Zaferimizin 109. yıldönümünü ve şehitler günümüzü tebrik ediyor, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu vatan topraklarını bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimize yüce rabbimizden rahmet diliyorum." - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Çanakkale Zaferi'ni kutladı - Son Dakika
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